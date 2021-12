E-urheilutähti Lasse Urpalainen haluaa vielä kerran TI-mestariksi – sekä pitää hauskaa: "99,99 prosentin todennäköisyydellä viimeinen vuoteni"

Team Liquid ja Evil Geniuses. "One more year", pelitauko ja yllättävä comeback.

E-urheilumaailma vavahteli, kun Dota 2 -pelin siirtomarkkinat tarjosivat uutisia marraskuussa. Isoimpien pommien joukkoon kuuluivat suomalaistähtien seuravaihdokset – tai tarkemmin ottaen vaihdos, sillä siirtoja joukkueesta toiseen tapahtui vain yksi kappale:

Lasse "MATUMBAMAN" Urpalainen , 26, jättää Team Secretin ja palaa takaisin maineikkaaseen Team Liquidiin.

"MATUMBAMAN" , 26, jättää Team Secretin ja palaa takaisin maineikkaaseen Team Liquidiin. Topias "Topson" Taavitsainen , 23,ottaa OG-joukkueesta ainakin vuoden huilia ollakseen perheensä kanssa.

"Topson" , 23,ottaa OG-joukkueesta ainakin vuoden huilia ollakseen perheensä kanssa. Jesse "JerAx" Vainikka, 29,palaa lähes kahden vuoden tauon jälkeen pelikentälle legendaarisen Evil Geniuses -joukkueen riveissä.

Lasse palasi takaisin kotiin

"Takaisin kotiin" palaava Urpalainen juhli Team Liquidin riveissä koko e-urheilun suurimman ja rahakkaimman turnauksen The Internationalin voittoa vuonna 2017, mutta joutui heikkojen tulosten siivittämänä pakkaamaan kamppeensa kesäkuussa 2019.

Kahden vuoden takaisista lähtöpasseista huolimatta pahaa verta ei ole.

– Tuntui hyvältä ja kivalta tulla takaisin, vaikka paljon onkin muuttunut. Kauas on menty siitä, kun viimeksi liityin Liquidiin. Pelitilat ja kaikki ovat ihan erilaiset, ensi kertaa jo vuonna 2015 Liquidin hevospaidan päälleen pukenut Urpalainen kertoo Yle Urheilulle.

– Olen aina tykännyt organisaatiosta. Silloin, kun mut potkittiin ulos, ei niinkään ollut organisaatiosta kysymys vaan joukkueesta.

Vuonna 2016 Team Liquidissa pelasi kaksi suomalaista, kun nuoren 21-vuotiaan Urpalaisen (keskellä) lisäksi sinivalkoisia edusti myös tuolloin 24-vuotias Jesse "JerAx" Vainikka (toinen oikealta). Kuva: Team Liquid

E-urheilun legendaarisimpiin organisaatioihin lukeutuva Team Liquid perustettiin Hollannissa jo vuonna 2000 ja sillä on joukkueita sekä pelaajia Dota 2:n lisäksi mm. Counter-Strike: Global Offensivessa, StarCraft 2:ssa ja League of Legendsissä.

Urpalaisen edellinen sopimus Liquidissa kesti lähes neljä vuotta. Viimeistään TI-voitto nosti suomalaisen Dota 2:n parhaiden pelaajien joukkoon, mutta hinta oli kova.

– Team Secret oli ehkä vasta se ensimmäinen joukkue, jossa oikeasti nautin pelaamisesta. Ei ollut niin stressaavaaa. Liquid oli aikoinaan menestysjohteinen, mutta sitä menestystä tavoiteltiin kaiken muun kustannuksella, Urpalainen muistelee edellistä sopimustaan Team Liquidissa.

– Joskus elämästäkin voisi nauttia.

Vanha suola janotti

Urpalaisella olisi ollut mahdollisuus jäädä Team Secretiinkin, mutta vanha suola oli lopulta makoisampaa. Siirron tarkempia yksityiskohtia suomalaistähti ei halua avata. Ystävinä kuitenkin erottiin.

– Sain Secretissä paljon sellaisia kavereita, että jos joskus järjestää häät, niin moni sieltäkin saa kutsun.

Erityisesti legendaarisesta virolaiskapteeni Clement "Puppey" Ivanovista tuli suomalaispelurin hyvä ystävä.

– Kävin kesälläkin purjeveneellä Virossa ja "Puppey" tuli Pärnuun vastaan. Otettiin oluet ja vietettiin aikaa yhdessä, Urpalainen kertoo.

Ennakkosuosikkeihin lukeutunut Team Secret hävisi vuoden 2021 The Internationalissa alemman jatkokaavion finaalissa Team Spiritille 1-2. Kolmas sija oli tappion hetkellä Urpalaiselle suuri pettymys. Kuva: Valve

Team Liquidissa vuoden 2019 kansainvälisesta line-upista ei ole jäljellä enää ketään. Nyt Urpalainen pelaa neljän ruotsalaisen kanssa, joista suomalaisen tapaan Secretistä siirtynyt Ludwig "zai" Wåhlberg on uusi tulokas.

– "Zain" kanssa ollaan oltu hyviä kavereita jo kauan, niin oikein mukavat on oltavat. Täällä me nyt hymyillään ja koitetaan opetella pelaamaan yhdessä, hyväntuulinen Urpalainen virkkoo puhelimitse Hollannista, jonne Team Liquid on kokoontunut treenaamaan ja pelaamaan.

Tätä kirjoittaessa kisakausi 2022 on jo alkanut Dotan Pro Circuit -kiertueen merkeissä ja Team Liquidin startti on myös ollut lupaava. Saldona kahdesta ottelusta on kaksi voittoa Urpalaisen häärätessä tutussa roolissaan "carryna", eli eniten farmaava ja otteluiden lopussa joukkuettaan kannattelevana pelaajana.

Vielä (ainakin) yksi vuosi

Aika Team Secretissä toi Lasse Urpalaiselle uuden ilon pelaamiseen. Team Liquidissa peliura jatkuu "vuosi kerrallaan". Kuva: Valve

Tämän vuoden lokakuussa pelatussa kymmenennessä The Internationalissa Urpalaisen ja entisen joukkueen Team Secretin sijoitus oli hienosti, mutta kirvelevästi kolmas.

Liquidissa tavoite on tietenkin kirkastaa mitalin väri, joskin seuraavasta The Internationalista – niin pelipaikasta kuin ajankohdasta – ei ole vielä tietoa.

– Aina tavoite on voittaa TI, tietenkin. Mutta sanotaan niin, etten ole superpettynyt, vaikkei tavoite täytykään. Merkitsee enemmän, miten voitetaan kuin että voitetaan millä hinnalla hyvänsä, Urpalainen pohtii.

– Tämä on kuitenkin luultavasti viimeinen vuoteni. 99,99 prosentin todennäköisyydellä. Kun oli mahdollisuus saada vielä uusi kokemus, uusien ja vähän nuorempien kaverien kanssa, niin lähden pitämään hauskaa.

The International on palkintorahassa mitattuna pelimaailman – ellei jopa urheilun – suurin kilpailu. Vuoden 2021 TI:ssä jaettava voittopotti oli yhteensä huikeat 40 018 195 dollaria eli yli 35 miljoonaa euroa. Peliyhtiö Valve ei ole vielä julkistanut tietoa seuraavasta TI:stä tai pelataanko kisaa ensi vuonna. Kuva: Valve

TI:n voittaminen on uskomattoman vaikeaa. Kahdesti siinä on onnistunut vain OG-joukkue vuosina 2018 ja 2019, riveissään suomalaiset Jesse "JerAx" Vainikka ja Topias "Topson" Taavitsainen.

Urpalaisellakin mestaruussormuksia on jo yksi vuodelta 2017. Menestystä, mainetta ja rahaakin on kertynyt jo yli seitsemän vuotta kestäneellä kilpauralla sen verran, että tällä kertaa "one more year" -lupaus pitänee paikkansa.

Ehkä.

– No sanotaan niin, että vuoden päästä en ainakaan kahta vuotta näe itseni pelaavan, Urpalainen kääntelee, vääntelee ja toteaa kryptisesti.

– Tiedä sitten, tulenko vielä kolmekymppisillä takaisin remmiin mukaan niin kuin Jesse!