Tim Sparv voitti Captain's Ball -palkinnon – Lukas Hradecky ja Natalia Kuikka valittiin vuoden pelaajiksi, Yle Urheilun Matti Härkönen on vuoden jalkapallotoimittaja

Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen kapteeni Tim Sparville on myönnetty historian kahdeskymmenes Captain's Ball -palkinto. Captain’s Ball on Suomen Palloliiton ja Veikkausliigan erikoispalkinto erityisen positiivisesta ja merkittävästä suomalaisen jalkapalloilun hyväksi tehdystä työstä. Viime vuonna Captains Ball -palkinto myönnettiin Martti Kuuselalle.

– Suomalainen miesten jalkapallohistoria tuntee vain yhden pelaajan, joka on ollut joukkueensa kapteeni jokaisessa ikäluokassa aina nuorimmasta A-maajoukkueeseen. Suomen alle 21-vuotiaiden maajoukkue on kerran päässyt EM-lopputurnaukseen ja joukkueen kapteenina toimi Tim Sparv. Kun miesten A-maajoukkue ikimuistoisten karsintojen jälkeen taisteli tiensä vihdoin EM-lopputurnaukseen, senkin joukkueen kapteenina toimi Tim Sparv. Tänä vuonna palataan tietyllä tavalla palkinnon juurille. Captain's Ball eli kapteenin pallo menee henkilölle, johon kapteenius totisesti henkilöityy, Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahden lukemissa perusteluissa kerrottiin.

Sparv on ollut merkittävässä roolissa myös kentän ulkopuolella. Hän on ottanut kantaa yhteiskunnallisiin asioihin ja puhunut voimakkaasti muun muassa ihmisoikeuksien puolesta. Sparv on saanut ulostuloistaan tunnustusta myös kansainvälisesti, sillä esimerkiksi kansainvälinen pelaajayhdistys FIFPRO palkitsi vastikään Sparvin Player Voice -kategoriassa.