Hamiltonin raivoisa takaa-ajo jatkuu, mutta mestaruus voi jo ratketa Verstappenille – tutustu uuteen rataan, joka asiantuntijan mukaan lisää "riskikerrointa"

Max Verstappenin ja Lewis Hamiltonin tuima kamppailu formula ykkösten maailmanmestaruudesta on huipentumassa. Mestaruus on katkolla Red Bull -kuljettaja Verstappenille kauden toiseksi viimeisessä osakilpailussa Saudi-Arabiassa.

Ensimmäistä mestaruuttaan jahtaava Verstappen on kahdeksan pisteen johdossa Mercedeksen Hamiltoniin. Verstappen on siis vielä kiinni mestaruudessa, mutta Hamilton kiristi taistoa vakuuttavilla voitoillaan Brasiliassa ja Qatarissa.

– Tulossa on yksi huikeimmista taisteluista pitkiin aikoihin, formula ykköset ovat kaivanneet tällaista. Verstappen on vielä hiukan raaka eikä ole tottunut voittamaan. Sen sijaan Hamiltonilla riittää kokemusta. Silti Verstappen todellakin pystyy voittamaan mestaruuden, siis hienot lähtökohdat, Yle Urheilun asiantuntija Jukka Mildh arvioi.

– Tässä lajissa voi tapahtua mitä vain, on lukuisia vaihtoehtoja. Mutta kahdeksan pisteen ero on todella paljon, kun enää kaksi osakilpailua on ajamatta. Molempien on päästävä aika-ajossa eturiviin eikä mitään vielä ratkea siinä, kuka ajaa paalulle. Pitää päästä puhtaaseen ilmaan ja piiloon muiden häirinnältä, Mildh ennakoi.