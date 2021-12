Katso, millaisilla maalijuhlilla Suomi aloitti MM-kotikisat – kahdesti onnistunut Salin löysi silti parannettavaa: "Oli vähän näppäilyvirheitä"

Tunnustusta myös Tanskalle

– Jos Suomi olisi halunnut tehdä todella paljon maaleja, he olisivat laittaneet peliin virtaa, lähteneet nopeammin hyökkäämään, välillä menettäneet ja ottaneet vastahyökkäyksien vastahyökkäyksiä. Avonaista tilaa olisi ollut enemmän. Kun pelataan koko ajan maltilla ja kontrollilla siellä on koko ajan ryhmitys vastassa, Yle Urheilun asiantuntija Perttu Kytöhonka aloitti.

Loukkaantumisen takia MM-kisoista poisjääneen Krister Savosen paikan Suomen ykköskentässä otti Happee-puolustaja Jonne Junkkarinen . Muut Suomen ykköskentän pelaajat edustavat seuratasolla tamperelaista Classicia, joka on juhlinut SM-kultaa edelliset viisi kautta.

– Tänään häntä ei hirveästi testattu. Kyseessä ei ole helppo homma, vaikka hän on todella kokenut pelaaja. Junkkarinen on operoinut aika erilaisessa ympäristössä Happeessa ja Sveitsissä. Classicin ykkösviisikkoon on vähän sopeutumista, Kytöhonka kommentoi.