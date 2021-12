Kimi Räikkösestä muodostui myytti, joka onkin valetta – edes F1:n pahin kontrollifriikki ei pystynyt muuttamaan suomalaisen luonnetta

Kimi Räikkönen oli median edessä vähäsanainen, mutta lähipiirissä suomalaisesta nousee esiin toisenlaisiakin piirteitä. Koko uran ajan hän on kuitenkin tehnyt asiat omalla tavallaan.

– Minulle on henkilökohtaisesti ehkä suurin asia, että olen tehnyt kaiken omalla tavallani. On ollut kyseenalaisiakin tapahtumia, hyviä ja huonojakin hetkiä, mutta silti olen aina uskonut omaan tekemiseen ja tehnyt justiinsa niin kuin haluan. Se osoittaa, että aina ei tarvitse tehdä niin kuin naapuri tai kaveri vieressä. Ittekin tekemällä voi tulla ihan hyvä lopputulos.

Kimi Räikkönen yllätti kaikki vuoden 2017 Urheilugaalassa pitämällä lähes kahden minuutin puheen, jossa hän puhui selvästi sydämestään. Urheilun lähettilääksi valittu Räikkönen sai koko gaalayleisön innostumaan.

Hetki oli yllättävä, sillä Kimi oli tunnettu vähäsanaisena, jurona ja sisäänpäinkääntyneenä.

Miehenä, joka ei puhu. Ainakaan medialle.

– Hän käsitti niin, että työnteko päättyy, kun auton moottori sammutetaan. Se ei kuitenkaan lopu siihen siinä lajissa. Kun autosta nousee, pitäisi sanoa kenties enemmän kuin kaksi sanaa, kirjailija Kari Hotakainen kuvailee Yle Urheilulle.

Hotakainen on yksi niistä, jolle mittavan F1-uransa sunnuntaina Abu Dhabissa päättävä Räikkönen on puhunut jopa vaikeimmistakin asioistaan. Hän avautui Hotakaisen kirjoittamassa kirjassa muun muassa pitkistä ryyppyreissuista, niihin liittyvistä hurjista tempauksista ja Matti-isän kuolemasta. Kirja julkaistiin vuonna 2018.

Hotakaisen mukaan Räikkösestä medialle välittynyt kuva on toisaalta totuudenmukainen. Räikkönen puhuu hyvin vähän ja "vinosti".

– Tästä on syntynyt pitkässä juoksussa myyttinen kuva, joka on vain yksi kuva hänestä. Hän on lähipiirissä, perhepiirissä ja ystävien kesken hyvinkin toisenlainen.

– Paradoksi on siinä, että ulospäinsuuntautunut, mukava ja paljon puhuva ihminen on medialle jollain tavalla myönteinen ja iloinen asia, mutta media on innostunut tekemään myyttiä ihmisestä, joka ei paljon mediaa palvele. Tämä on paradoksi, joka Kimissä ruumillistuu.

Hotakaisen mukaan Räikkösella on omalaatuinen huumorintaju. Kuva: Getty Images

Epäilijöitä riitti

Hotakaisella on kokemusta "Jäämiehestä" perhepiirissä, sillä hän asui kirjanteon aikaan Räikkösten kodissa Sveitsissä. Hotakainen kuvaileekin Räikköstä maanläheiseksi ja leikkisäksi ihmiseksi, joka ei ole ammattinsa ulkopuolella läheskään niin juro tai vähäsanainen.

– Hänellä on erittäin omalaatuinen huumorintaju. Se näyttäytyi myös medialle omalaatuisena, joskin ilmaisu oli hyvin vähäsanaista.

– Kutsuinkin kirjassa, että hän on emotionaalisesti älykäs. Älykkyydestä puhutaan usein kapeassa mielessä, mutta tarkoitan emotionaalisesti älykkäällä sitä, että hän on hyvin herkkävaistoinen ja hyvin varautunut ihmisten suhteen, koska ihmiset ovat arvaamattomia. Ihmiset ovat sellaisia, jotka haluavat joskus hyötyä ihmisestä, joka on hankkinut paljon rahaa.

Toisinaan Räikkösen luonteen ja persoonan takia jotkut kyseenalaistivat Räkkösen motivaatiota uran varrella. Sisäänpäinkääntyneisyyden, medialle juroilun ja juhlissa viihtymisen takia Räikkönen ei välttämättä vaikuttanut ulospäin motivoituneelta kuljettajalta.

Räikkönen juhli mestaruutta Ferrarin silloisen tallipäällikön Jean Todtin kanssa. Kuva: Getty Images

Moni ehtikin kyseenalaistaa vuonna 2007 vaikean alkukauden jälkeen Räikkösen motivaation kamppailla maailmanmestaruudesta.

Lopulta kausi päättyi mestaruusjuhliin, kun Räikkönen ajoi Brasiliassa sensaatiomaisesti voittoon. Maailmanmestaruus ratkesi vain pisteen erolla.

– Ei ainakaan motivaatiosta ollut kiinni ikinä. Tietenkin silloin kun menee hyvin, on mukavampaa tehdä töitä, mutta ei ole tuntunut siltä, ettei kiinnostaisi ajaa. Jos siltä tuntuu, niin luultavasti lopetan aika nopeasti. Se on itsestäni kiinni, haluanko ajaa vai en, Räikkönen kommentoi mestaruuden voittamisen jälkeen Yle Urheilulle.

Täydellinen kyllästyminen

Räikkönen rakastaa ajamista, mutta inhoaa julkisuutta ja ammattiin liittyviä muita tehtäviä. Hotakainen näkee, että tämän takia Jäämies siirtyi vuosiksi 2009–2011 MM-ralliin.

– Hän on eri vaiheissa F1-uraa ollut kyllästynyt työpaikan ajamisen ulkopuolisiin asioihin. Medioihin, matkustamiseen ja härdelliin. Kun puhutaan F1-sirkuksesta, niin joskus se sirkus -sana on painottunut ja F1 on laimentunut.

– Se oli silloin täydellinen kyllästyminen, kun hän lähti pois pariksi vuodeksi ja ajoi rallia.

Muutaman vuoden jälkeen Räikkönen kuitenkin palasi kaudeksi 2012 F1-sarjaan Lotukselle, ja sijoittui heti MM-sarjassa kolmanneksi. Yle Urheilun F1-asiantuntija Jukka Mildhin mukaan Räikkösen veri vetikin takaisin rata-autoilun pariin.

– Hänelle järjestettiin vuonna 2011 urheiluautotesti Le Mans -autolla. Hän innostui siitä niin paljon, että lähti tutkimaan paluuta F1-sarjaan. Luulen, että Kimi tajusi kaipaavansa täydellistä kilpa-autoa, ja F1-autohan on sellainen.

Katso parhaita paloja Kimi Räikkösen uran varrelta

Mildhin mukaan parhaiten Räikköstä on kuvannut F1-sarjan varikkolääkärinä toiminut Aki Hintsa. Hän kuvaili Räikköstä kaikista fiksuimmaksi kuljettajaksi, sillä Räikkönen säästi itseään parhaiten lähtöviivalle koko viikonlopun ajan.

– Se on erittäin hyvä kuvaus Kimistä. Kimi keskittyi ainoastaan hänen mielestään olennaisiin asioihin. Hän katsoi pystyvänsä siten suoriutaumaan parhaiten.

– Hän on hyvin avoin ja sydämellinen ihminen radan ulkopuolella. Se vaan välillä näytti siltä, että häntä ei kiinnostanut. Kansainvälinen media meni siinä jopa vähän lankaan ärsytykseenkin asti Kimille, kun aina kysyttiin, eikö sinua kiinnosta.

Luonne häkellytti

Räikkösen luonteesta ja persoonasta muodostui lopulta brändi. Räikkönen ei kuitenkaan muuttunut matkan varrella, sillä hän oli jo ensimmäisestä päivästä lähtien oma itsensä.

Pitkän uran Formula ykkösten taustakuvioissa tehnyt Mildh muistaa tarkasti ensikohtaamisensa Räikkösen kanssa F1-varikolla yli 20 vuoden takaa.

– Hän ei puhunut, moikannut tai katsonut silmiin. Se häkellytti aluksi porukkaa, kunnes siitä tuli hänelle brändi. Se oli hänen tapansa toimia.

Räikkösen tyyli ei aluksi miellyttänyt kaikkia, ja häntä koitettiin myös koulia matkan varrella muun muassa McLarenilla, jonne hän oli siirtynyt jo ensimmäisen Sauberilla vietetyn kauden jäljeen.

McLarenin tallipäällikkönä toimi kontrollifriikkinä tunnettu Ron Dennis, jonka kanssa Räikkönen otti yhteen vuosien saatossa.

– Heidän oli vaikeaa ymmärtää toisiaan, että mikä on tärkeää ja mikä ei. Dennis joutui sietämään sitä, että Kimi ei ole täydellinen F1-kasvo. Hänen piti ymmärtää, että Kimi vain toimii haluamallaan tavalla.

Räikkönen oli monesta asiasta eri mieltä McLarenin tallipäällikkö Ron Denniksen kanssa. Kuva: Getty Images

McLaren-vuodet muistetaankin paitsi lähellä olleista maailmanmestaruuksista, myös Räikkösen siviilielämän tapauksista. Pahimmat juhlareissut ja veneen katolta putoaminen tapahtuivat juuri McLarenilla.

– Se oli merkittävä asia, että hän jyräsi itsensä läpi Dennisin seulasta ja kesti sen. Se ei ollut Kimille helppoa aikaa McLarenilla juuri tästä syystä. Ron yritti kouluttaa, mutta Kimi meni siitäkin omana itsenään läpi.

Takuuvarma kuljettaja

McLarenin jälkeen Kimi päätyi Ferrarille, missä hänen arvoaan ja tapaansa toimia ymmärrettiin paremmin. Räikkösen ensimmäinen kausi tallissa huipentui maailmanmestaruuteen, joka oli loistava näyte suomalaiselta.

– Ferrari ei ollut enää suvereeni sillä kaudella, mutta Kimi sopeutui uuteen autoon, talliin ja tapaan toimia älyttömän nopeasti. Ferrarilla mestaruuden voittaminen saa merkittävästi huomiota ja se nosti hänen arvoaan merkittävästi. Hän on myös edelleen viimeisin maailmanmestari Ferrarilla.

Räikkönen on rata-autoilun viimeisin suomalainen maailmanmestari ja F1-sarjan eniten kilpailuja ajanut kuljettaja. 42-vuotias kuljettaja ei aina loistanut aika-ajoissa, mutta nousi usein palkintopallille isommaltakin takamatkalta.

Kenties herkullisin muisto on vuodelta 2005 Japanin GP:stä, jolloin Räikkönen lähti kilpailuun ruudusta 17, mutta nousi viimeisellä kierroksella kilpailun voittoon saakka.

– Kimin merkittävin vahvuus oli kisan läpivienti. Hän rakensi kilpailun loistavasti, oli kärsivällinen, piti huolta renkaistaan ja ajoi tasaisia kierroksia. Hän oli takuuvarma kuljettaja, Mildh muistuttaa.

– Legendaarinen lausunto "Jättäkää minut rauhaan, tiedän mitä teen" -perustuu siihen, että hän halusikin ajaa omaa kisaansa ja tehdä omia päätöksiä. Hän ei siihen neuvoja kaivannut, vaikka toki kisainsinöörit jakoivatkin tietoa kisojen aikana.

"Hän ei oikein muuten osaa olla"

Räikkönen on Mildhin mukaan omalla tavallaan yksi valovoimaisimpia autourheilutähtiä osin hänen persoonansa takia. Räikkönen sai runsaasti suosiota muun muassa Japanissa ja Kiinassa, minkä lisäksi F1-kuljettajat kunnioittivat suuresti F1-tähteä.

– Hän kuuluu yhdellä maailmanmestaruudellaan F1-kuljettajien kärkiryhmään. Toki heitä on lukuisia, onko sitten kymmenen tai kaksikymmentä kuljettajaa, mutta hän on yksi heistä.

Räikkönen juhlimassa voittoaan Japanin GP:ssä vuonna 2005. Kuva: Getty Images

Mutta miten Räikkönen onnistui tekemään juroudestaan tavaramerkin?

Miksi se vetosi maailmalla lajissa, joka elää henkilöistä ja heidän sisällöntuotannostaan?

Nämä ovatkin mielenkiintoisia kysymyksiä.

Hotakainen nimittäin kuvailee Räikköstä luomutuotteeksi. Se eroaa brändin rakentamisesta oleellisesti.

– Välttämättömyydesta tuli hyve. Hän ei oikein muuten osaa olla, ja siitä tuli brändi.

– Hiljaisuus, huumorintaju. Samat asiat nousevat aina esiin, keskustelee sitten kuljettajien, fanien tai median kanssa. Se todistaa, että hän on luomutuote.

Räikkösen suosiota Aasian maissa kuten Japanissa ja Kiinassa on myös hieman vaikea selittää. Hotakainen arvelee, että syy on Räikkösen luonteessa.

– En voi väittää niitä kulttuureja syvästi tuntevani. Ainakin Japanissa ja Kiinassa on sellaista mielialaa, että ihminen, joka puhuu vähäsanaisesti ja suoraan, eikä selittele sen kummemmin, on arvostettava.

Alfa Romeon Kimi Räikkönen ajaa sunnuntaina viimeisen F1-kilpailunsa. Kuva: imago images/HochZwei/All Over Press

"Se tuli suoraan sydämestä"

Räikkönen on sanonut odottavansa sitä, että hän saa keskittyä uran päättymisen jälkeen rooliinsa perheenisänä ilman aikataulua. Mildh ja Hotakainen kuitenkin veikkaavat, ettei Räikkönen katoa täysin autourheilun parista.

– Hän varmaan miettii vaimonsa kanssa härdellin laskettua muutaman kuukauden lepäämisen jälkeen, että mitä nyt tapahtuu. Hänellä on varmaankin joku rooli jossakin moottoriurheilulajissa, Hotakainen arvelee.

– Hänen lähipiirinsä ymmärtää sen, minkälainen henkilö hän on ja mitä virikkeitä siihen tarvitaan. En näkisi mahdottomana, etteikö hän ajaisi vielä joitakin kisoja esimerkiksi kestävyysajopuolella. Hän tuskin rakentaa omaa tallia, mutta voisi kuvitella, että hän on jotenkin mukana. Jos ei muuten, niin harrastuksena, Mildh sanoo.

Räikkönen mittava ja menestyksekäs ura F1-sarjassa päättyy sunnuntaina Abu Dhabissa Alfa Romeon väreissä.

– Hän oli ja on ollut roolimalli monelle kuljettajalle, ja häntä tullaan vertaamaan suuriin kuljettajiin ja mestareihin. Hän osoitti, että olemalla oma itsesi pärjää hyvin, Mildh sanoo ja viittaa Urheilugaalan puheeseen:

– Se tuli niin suoraan sydämestä. Hän halusi oikeasti sanoa, miten asiat ovat.

Kimi Räikkösen uran päättävä Abu Dhabin osakilpailua ajetaan viikonloppuna. Yle Urheilu seuraa verkkosivuillaan lauantain aika-ajoja ja sunnuntain kisaa. Aika-ajot alkavat lauantaina klo 15 ja kisa sunnuntaina klo 15.