Peter Kotilainen tajusi vasta aikuisena, että hänellä saattaa olla ADHD – salibandytähti löysi arjessaan rauhan, jota oli kokenut vain MM-finaaleissa

Kuva: All Over Press

Näissä hetkissä Peter Kotilainen on kotonaan. Tässä hän tuulettaa maalia vuoden 2018 MM-finaalissa.

Suomi pelaa viikonloppuna salibandyn MM-kisojen ratkaisupeleissä, joissa Peter Kotilainen on noussut aina parrasvaloihin. Kotilainen on elänyt suurista hetkistä, mutta nyt hän uskoo löytäneensä elämäänsä rauhan.

– En muista peleistä mitään. Mielentila on ollut oikea, kun muistan vain maalit.

Maaleista Peter Kotilainen myös muistetaan. Suomi on voittanut kaksi peräkkäistä salibandyn maailmanmestaruutta. Jos mestaruuksille on löydettävä yksi yhteinen nimittäjä, on sen oltava kahdesti kaksi maalia iskenyt Kotilainen.

Kukaan ei voi sanoa, että Kotilainen olisi yksin ratkaissut yhtään mitään. Toisaalta yhtä aikaa on vaikeaa kuvitella kultajuhlia ilman Kotilaista.

Sattuma voi selittää yhden, vaan ei kahta kertaa. Kotilainen itse puhuu jo kolmannesta.

Luonnonlapsi elää suurista hetkistä, suurista peleistä. Salibandyssa mikään ei ole suurempaa kuin MM-finaali kotikisoissa. Tuohon hetkeen Kotilainen on valmistautunut koko elämänsä, ja se on enää yhden pelin päässä.

Suurissa hetkissä Kotilainen on aina löytänyt rauhan, joka häntä muuten on karttanut. Hän on saanut elää kuplassa.

Se on kuitenkin aina puhjennut. Mestaruuksien jälkeen jyväskyläläinen on pudonnut pimeään kuiluun, jossa elämää ovat määritelleet addiktiot ja rahapelihelvetti.

Peter Kotilaisen kaksi puolta voi tiivistää kahteen kuvaan. Hän on yhtä aikaa ratkaisija... Kuva: CTK/All Over Press

...ja ratkennut. Toki Kotilainen ei ole tietoisesti ratkennut mihinkään, vaan vilkkuvat pelikoneet veivät kahdeksanvuotiaan lapsen väistämättä mennessään. Kuva: Simo Pitkänen / Yle

Rauhattomuuden vankina

Kahden finaalimaalin Kotilainen voitti vuonna 2016 MM-kisojen pistepörssin ja parhaan pelaajan palkinnon. Myöhemmin Kotilainen on kertonut, kuinka MVP-valinta oli hänelle pahin mahdollinen asia.

Joulukuussa 2017 Kotilainen sai väliaikaisesti potkut seurajoukkueestaan Happeesta. Hän kohtasi ongelmansa, mutta kun Prahan kisat 2018 koittivat, ei Kotilainen ollut vielä kuivilla vesillä.

Toisenkin mestaruuden jälkeen on tapahtunut paljon.

– Värikkäät kolme vuotta. Itseään on pitänyt katsoa peilistä monta kertaa, Kotilainen kuvailee.

Kotilaisen ura ja elämä eivät ole edenneet vain voitosta voittoon. Kaukalossa pelit ovat toisinaan pysähtyneet punaiseen korttiin. Rahapelaaminen ei ole loppunut samanlaisella rysäyksellä. Kuva: Esa Jokinen / Salibandy.fi

Julkisesti Kotilainen tuli ongelmiensa kanssa esiin vuonna 2019. Urheilu-uransa, toipumistyön ja kotikisoihin tähtäämisen ohessa hän on kritisoinut julkisesti rahapeliyhtiö Veikkausta ja antanut kasvonsa pelikoneiden kaupasta poistamista ajavalle kansalaisaloitteelle (siirryt toiseen palveluun).

Viimeisen vuoden aikana Kotilainen on hakenut apua myös urheilupsykologilta.

– Siitä on ollut iso hyöty tähän viimeisen vuoden loppukiriin. Asiat ovat yhä kesken, mutta nyt tilanne on hyvä.

Ennen kaikkea Kotilainen on viimein löytämässä syytä rauhattomuudelleen, ja vastauksen kysymykseen: miksi hän aina päätyy tekemään asioita tietyllä tavalla?

Vastauksena ADHD

ADHD on monelle tuttu kirjainyhdistelmä. Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden neuropsykiatrista häiriötä esintyy aikuisväestössä noin kolmella prosentilla (siirryt toiseen palveluun).

Peter Kotilainen ei vielä kuulu mihinkään tilastoon.

– Tarkkoja tuloksia ei ole vielä tullut, mutta olen keskustellut ihmisten kanssa, joilla se on todettu aikuisiällä. Hyvin vahvasti näyttää siltä, että minulla on ADHD.

– Kun olemme puhuneet käyttäytymismalleista, niin ne ovat osuneet kuin nenä päähän. Se on helpottanut henkisesti. Olen saanut vastauksia.

Kotilainen on saanut tukea. Muiden ihmisten tarinat elämästä riippuvuuksien tai ADHD:n kanssa ovat antaneet paljon.

– Niissä on ollut paljon samaa kuin omassani. Se on hienoa, kun ihmiset laittavat viestejä ja jopa soittelevat. Ne antavat mulle paljon. Siitä tulee hyvä mieli, kun voin antaa myös jotain takaisin, Kotilainen kiittää.

Kuinka onnellinen olet asteikolla 1–10?

– Numerot eivät ole koskaan olleet mun juttu, Kotilainen naurahtaa.

– Kun miettii elämää Prahan kisoista lähtien, olen onnellisempi kuin aikoihin. Sellainen rauha on löytynyt.

Siksi edes syksyllä kärsitty nilkkavamma ei ole estänyt Kotilaisen valmistautumista kotikisoihin, joita hän on odottanut jo yhdentoista vuoden ajan.

Kotikisojen huuma ja valkoinen valhe

Joulukuussa 2010 Kotilainen istui Helsingin areenan katsomossa ja puhui englantia 16-vuotiaan itsevarmuudella. Samaisella kielipäällä Kotilainen on jättänyt salibandymaailmaan elämään lentävät lausahdukset (siirryt toiseen palveluun) good game, hotel sleeping now ja it's normally börsday.

Vanhin isoveli, vuoden 2002 kotikisoissa Suomen paidassa pelannut Pasi valmensi 2010 Kanadan maajoukkuetta. Sen "osana" nuorin Kotilainen ihasteli huumaa, jollaista hän ei ollut ennen kokenut.

– En tiedä, voiko sellaista enää edes kokea. Vuvuzelat soivat joka puolella, nekin taitavat olla nykyään laittomia. Se oli aivan älytön tapahtuma.

Viimeistään tuolloin Peter Kotilainen ymmärsi, että kotikisat ovat lajin suola. Suurten yleisömassojen edessä Kotilainen on toki esiintynyt myöhemmin MM-finaaleissa.

Lähimmäksi kotiyleisön pauhua hän on päässyt keväällä 2018, jolloin Happee kohtasi Classicin Helsingin areenassa yksiosaisessa finaalissa.

Jos Kotilaiselta kysytään, pelattaisiin kaikki finaalit yksiosaisina. Näin siitäkin huolimatta, että huhtikuussa 2018 finaalipeli päättyi karuun loukkaantumiseen ja Happeen tappioon.

Peter Kotilainen huusi tuskasta kesken vuoden 2018 finaalipelin. Kuva: Jarno Kuusinen / All Over Press

Kotilainen ei ole nimittäin koskaan ollut parhaimillaan kokonaisissa sarjoissa tai koko kauden mitassa – testeistä puhumattakaan. Siksi Kotilainen oli lähellä pudota vuoden 2016 MM-kisakoneesta.

Tuolloin Suomen maajoukkuetta valmensi Petteri Nykyn sijaan Petri Kettunen. Maajoukkuepelaajien piti yltää 20 minuutin juoksutestissä tietyn rajan yli. Kahta vuotta aiemmin rajaksi oli valittu 5 100 metriä (siirryt toiseen palveluun), joka tarkoittaisi Cooperin testissä 3 000 metrin ylittämiseen vaadittua pinkomista – kahdeksan ylimääräisen minuutin ajan.

Vuoden 2016 kisakoneeseen vaadittua tulosta ei tarina kerro. Lähes varmaa on kuitenkin se, että tuota rajaa ei Kotilainen koskaan ylittänyt.

Valmentaja Tero Kotilainen kellotti pilkkopimeässä marraskuisessa illassa Kotilaisen juoksemista. Tero Kotilainen ei ole nimestään huolimatta sukulainen, mutta omiensa puolia Happeen nykyinen pääkäskijä piti.

– En edes nähnyt Teroa. Jossain vaiheessa se huusi, että aika. En edes tiedä tarkkaan paljon juoksin, mutta Tero sanoi, että ihan riittävästi. Jonkun matkan Tero ilmoitti Kettuselle ja kisoihin päästiin, Kotilainen hymähtää.

Valkoinen valhe palkittiin. Peter Kotilainen valittiin vuoden 2016 MM-kisojen parhaaksi pelaajaksi. Kuva: EPA/All Over Press

Peter Kotilainen ja Mika Kohonen palasivat Latviasta kultamitalit kaulassa. Kuva: Mauri Ratilainen / All Over Press

MM-finaali on turvasatama

Käynnissä olevissa MM-kisoissa Kotilainen on taas näyttänyt olevansa elementissään. Hän on Suomen sisäisessä pistepörssissä toisena iskettyään neljässä ottelussa tehot 3+5=8.

Kaikkia korttejaan eivät niin Suomi kuin Kotilainenkaan ole vielä lyöneet pöytään. Vain MM-finaalissa onnistumisella on lopulta väliä.

Peter Kotilainen (3+5) ja Ville Lastikka (6+3) ovat olleet Suomen tehopelaajia. Kuva: Lehtikuva / Jussi Nukari

Loppuottelu on nimenä enteilevä. Se merkitsee jonkin päättymistä. Kotilaiselle tuo jokin on turvasatama, kupla, jossa hän kokee olevansa parhaimillaan.

Syy tähän on lapsuudessa. Hän on pelannut pelit läpi jo monta kertaa, ehkä useammin kuin kukaan muu.

– Isoin asia on se, että maila on ollut aina kädessä. Olen pelannut kolmevuotiaasta asti. En usko, että kovin monella on tässä lajissa niin paljon toistoja mailan kanssa, Kotilainen huomauttaa.

– Kuplan sisällä ne kaikki toistot lapsuudesta asti pääsevät oikeuksiinsa. Saan silloin ne kaikki irti, kaikki näkymään.

Kaksi kahden maalin finaalia: teot ja kultamitalit painottavat Kotilaisen sanoja. Kolmannen ja tärkeimmän finaalin tiellä on vielä yksi este.

Jos kaikki menee suunnitellusti, on välierän jälkeen taas aika kavuta kuplaan. On aika elää ja lunastaa.

– Lupaan, että ihan kaikki jää kentälle, kun pääsen irti. Sitten nähdään jotain sellaista, mitä aiemmin ei ole nähty.

Kolmen maalin finaali?