Urheilulehti: Superpesisvalmentaja syyllistyi alaikäisen pelaajan seksuaaliseen häirintään – jatkaa yhä lajin parissa, vaikka liitto aloitti selvityksen

Pesäpalloliitto on aloittanut selvityksen suomalaisesta pesäpallovalmentajasta, joka on syyllistynyt alaikäisen pelaajan seksuaaliseen häirintään. Tapauksesta uutisoi Urheilulehti, jonka mukaan seksuaalinen häirintä tapahtui vuonna 2014. Pesäpalloliitto on aloittanut selvityksensä asiasta nyt, seitsemän vuotta myöhemmin.

Urheilulehti uutisoi torstaina, että pesäpallossa on paljastunut seksuaalisen häirinnän tapaus vuodelta 2014. Urheilulehti uutisoi, että tuolloin 17-vuotias naispesäpalloilija on kertonut tulleensa miesvalmentajansa seksuaalisesti ahdistelemaksi ja joutuneensa tämän valta-aseman väärinkäytön uhriksi. Juttu on julkaistu tämän viikon Urheilulehdessä (49/2021). Urheilulehden juttu on luettavissa paperilehdestä ja maksumuurin takana verkossa (siirryt toiseen palveluun).