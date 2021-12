F1-kauden huipennuksesta on tulossa hurja hermopeli! Nämä asiat ratkaisevat mestaruustaiston – Bottaksesta ei ole välttämättä lainkaan apua

Yle seuraa kilpailua hetki hetkeltä F1-kauden päätöskilpailua verkkosivuillaan ja Yle-sovelluksessa. Tule mukaan keskustelemaan ja kyselemään asiantuntijaltamme Jukka Mildhiltä kaikkea F1-maailmasta kello 14.30 alkaen.

F1-kausi huipentuu sunnuntaina Abu Dhabissa, kun Red Bullin Max Verstappen ja Mercedeksen Lewis Hamilton lähtevät eturivistä mestaruustaistoon.

Kaksikko on MM-pisteiden suhteen tasapisteissä. Lisämielenkiintoa kilpailuun luo kaksi eri taktiikkaa, sillä Red Bullin kuskit lähtevät kilpailuun pehmeällä seoksella, mutta Mercedes starttaa keskikovilla renkailla.

– Totuushan on se, että pehmeämpi rengas on aina pehmeämpi ja se joudutaan vaihtamaan aikaisemmin pois. Se tuo väriä kilpailuun, mutta toisaalta se myös vaikuttaa siihen, minkälaisen eron Verstappen pystyy ottamaan Hamiltoniin, Yle Urheilun asiantuntija Jukka Mildh kommentoi.

Mildhin mukaan Verstappenilla onkin kaikki mahdollisuudet repiä eroa Hamiltoniin pehmeämmällä renkaalla, ja vaikuttaa siten Mercedeksen taktiikkaan. Valtteri Bottaksen mukaan Mercedes päätti valita keskikovat renkaat, sillä se tarjoaa tallin mukaan juuri enemmän vaihtoehtoja taktisesti.

– Meillä on enemmän vaihtoehtoja ensimmäisellä pysähdyksellä. Jos haluamme vetää pidemmän stintin, se on mahdollista, ja pehmeällä niin ei ole. Käsityksemme mukaan pehmeällä renkaalla yksi pysähdys on vaikea, mutta keskikovalla se on mahdollista. Uskon, että se luo mielenkiintoisen kisan, kun lähdetään eri kumeilla, Bottas kommentoi C Morelle.

Miten Norris sekottaa pakkaa?

Verstappen joutuikin valitsemaan pehmeät renkaat pakon edessä. Talli aikoi lähteä kilpailuun kovemmalla rengasseoksella, mutta Verstappenin lukkojarrutus toisessa osiossa pilasi suunnitelmat. Hollantilaisen renkaat vaurioituivat niin pahoin, että hänen oli pakko vaihtaa taktiikkaansa.

– Minusta pitkät vedot tuntuivat eilen hyviltä myös pehmeillä renkailla. Se ei ollut siksi vaikea päätös tehdä, että okei, keskitytään vain pehmeisiin, Verstappen selvitti Autosportin mukaan (siirryt toiseen palveluun).

Sunnuntaina vasta kuudennesta ruudusta starttaava Bottas ei pysty tarjoamaan kovinkaan suurta taktista etua tallikaverilleen. Edellä on muun muassa McLarenin Lando Norris, joka starttaa kolmannesta ruudusta.

– Bottas sanoi joutuneensa vaihtamaan heikompitehoisen moottorin aika-ajoon, minkä lisäksi olosuhteet eivät olleet suotuisat. Moni asia ei loksahtanut Bottaksen kohdalla paikalleen. Hän on tällä hetkellä liian kaukana kärjestä, jos ajatellaan Mercedeksen taktiikkaa, Mildh sanoo.

Mercedeksellä on ollut tällä kaudella vaikeuksia juuri McLarenin ohittamisessa. Brittitallin suoravauhti on ollut riittävän väkevää Mercedestä vastaan.

– Landon kohdalla kaikki asiat natsasivat kohdilleen. Hän varmasti jopa sekoittaa kilpailua. Ei kärjen osalta, mutta yleisesti ottaen voi ajaa hyvänkin kilpailun sunnuntaina, Mildh toteaa.

Verstappen ja Norris olivat yhtä hymyä aika-ajon jälkeen. Kuva: Getty Images

"Joka tapauksessa hermopeliä"

Maailmanmestaruustaiston osalta etu on Mildhin mukaan Verstappenilla. Tasapisteissä hollantilainen kruunataan mestariksi, sillä hän on voittanut kauden aikana enemmän kilpailuja kuin Hamilton.

Ennen viikonloppua mediassa onkin spekuloitu, onko Verstappen ja Red Bull jopa valmiita keskeyttämään tahallaan brittikuskin kilpailun. Hamiltonin kommentti antaakin ymmärtää, että hän seuraa mielellään startin tapahtumia toisesta ruudusta.

– Hamilton toi haastattelussa moneen kertaan esille, että hän ainakin näkee vastustajansa ensimmäisessä kaarteessa. Se on yksi pieni turva hänelle, ettei Verstappen tee mitään yllättävää, Mildh sanooo.

– Kyllähän tämä on joka tapauksessa sunnuntaina hermopeliä.

Mildhin mukaan kilpailun tapahtumia on tällä hetkellä todella vaikeaa ennustaa. Asiantuntija muistuttaa, että kärkitallien voimasuhteet ovat vaihdelleet hyvin paljon kauden aikana. Red Bull oli jo yhdessä vaiheessa selvästi edellä, mutta Mercedes kuroi eroa kiinni ja kehittyi nopeammaksi.

Nyt viimeisen viikonlopun kohdalla näyttääkin siltä, että myös Red Bull on petrannut merkittävästi vauhdin osalta.

– Huippunopeudet ja muut ovat parantuneet merkittävästi viimeiseen kilpailuun, joten siellä on tehty varmasti todella kovaa työtä sekä mootottorin että aerodynamiikan osalta, jotta on saatu auto hyvään iskuun. Se on toki eri asia, miten se toimii kilpailussa.

– Onhan tuo huima lähtökohta, että lähdetään tasapisteissä. Etu on Vertappanilla, sillä hänellä on enemmän voittoja. Se on iso asia, ja voi ratkaista kaiken huomenna.

Kimi Räikkönen ajaa sunnuntaina uransa viimeisen kilpailun F1-sarjassa. Kuva: Getty Images

Abu Dhabin aika-ajojen tulokset

