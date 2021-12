Tätä muistellaan vielä pitkään! Max Verstappen nousi F1-maailmanmestariksi yllättävän mahdollisuuden avulla – "Vihdoinkin minulla oli onnea"

Max Verstappen on voittanut F1-maailmanmestaruuden. Hän ajoi voittoon Abu Dhabissa kauden päätöskisassa dramaattisella tavalla viimeisellä kierroksella. Verstappen on ensimmäinen hollantilainen F1-maailmanmestari.

Mestaruus on 24-vuotiaalle Verstappenille ensimmäinen. Hän ajoi Red Bullilla kuudennen kautensa. Viimeksi kuljettajien mestaruus on mennyt Mercedeksen ulkopuolelle 2013, kun Sebastian Vettel voitti Red Bullilla.

Hamiltonilta uskomaton lähtö

Hamiltonin mukaan Verstappen työnsi hänet pois radalta ja tuomaristo oli samaa mieltä, eikä nähnyt syytä lisätoimille. Verstappen ja Red Bull -talli ihmettelivät päätöstä käyden kovaa keskustelua kilpailunjohtaja Michael Masin kanssa. Masi vastasi viileästi, että tuomaristo on käynyt tilanteen läpi, eikä se aiheuta jatkotoimenpiteitä.

Turva-auto radalle viisi kierrosta ennen loppua

Verstappen: "Tämä on uskomatonta"

– Tämä on uskomatonta. En tiedä, mitä sanoa. Vihdoinkin minulla oli hieman onnea. Minun on myös kiitettävä Checoa ( Sergio Perez ). Hän ajoi tänään sydämellään, Verstappen iloitsi ratahaastattelussa.

– Ensinnäkin isot onnittelut Maxille ja hänen tiimilleen. Teimme mielestäni uskomatonta työtä tänä vuonna. Annoimme kaikkemme, emmekä koskaan luovuttaneet. Ja se on tärkein asia, Hamilton kommentoi.

– There are no words (Ei ole sanoja), kirjoitti Mercedes kisan ratkettua.