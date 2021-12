Suomen mieshiihtäjien ykkösketju ongelmissa – asiantuntijat ovat huolissaan, mutta suitsuttavat myös "Rokki–Remiä"

Miesten hiihtomaajoukkueen ykkösketjulla on ollut tällä kaudella vaikeuksia, sillä osa on joutunut olemaan telakalla pidempäänkin. Synkkyydestä huolimatta tilanteessa on ollut myös positiivisia pilkahduksia.

Ristomatti Hakola, Iivo Niskanen, Perttu Hyvärinen ja Joni Mäki oli viime kauden takuuvarma viestinelikko. Markus Vuorela oli tämän kokoonpanon vahvin haastaja. Nyt Hakola ja Vuorela ovat luun murtumien takia telakalla, Mäki jättäytyi kilpailutauolle ja Hyvärinen sekä Niskanen jättivät Davosin sunnuntain kisan väliin terveydellisistä syistä.

Miesten hiihdon ykkösketjun ongelmat huolestuttavat Yle Urheilun asiantuntijoita Toni Roposta ja Jussi Piiraista.

– Miesten joukkueella on isoja haasteita tällä hetkellä, Roponen totesi.

– Kyllähän tämä vähän pikkuisen mietityttää, että miten kausi lähtee tästä etenemään, Piirainen pohti.

Davosin 15 kilometrin vapaan hiihtotavan kilpailu olisi ollut muun muassa Hyväriselle varsin tärkeä, joten sairastuminen juuri ennen h-hetkeä oli Roposen mielestä iso takaisku. Pari vuotta sitten Hyvärinen oli varsin hyvässä iskussa ja hätyytteli maailmancupissa varsin hyviä sijoja, mutta viime aikoina meno on ollut tahmeampaa.

Davos oli pettymys myös sprintteri Verneri Suhoselle, joka jäi vapaan hiihtotavan sprintissä karsintaan.

– Meillä on olympialaisten sprinttiin hyvin vähän paikkoja. Korkeintaan yksi tai kaksi miestä voidaan ottaa ja Lauri Vuorisella on jo paikka. Verneri ei onnistunut ihan nappiin Rukalla, ei päässyt flunssan takia Lillehammeriin ja nyt hänen on haastavaa saada sitä seuraavaa näyttöä, Roponen sanoi.

Piirainen ei kuitenkaan suostu vielä lietsomaan paniikkia, vaikka tilanne ei ole optimaalinen tällä hetkellä ja sairastumiset ja loukkaantumiset ovat luoneet epävarmuutta.

– Iivo Niskanen on näyttänyt olevansa hyvässä kunnossa ja Perttu Hyväriselläkin oli jo parempaa hiihtoa Lillehammerissa. Joni mäki pystyy hiihtämään sprintissä hyvin ja Ristomatti Hakola näytti Rukalla sprintissä, että kunto olisi hyvä, Piirainen kertasi.

Ei vielä vastuunkantajia

Miesten tilanne on asiantuntijakaksikon mielestä haastava valmennusjohdollekin, sillä teettää lisätöitä löytää hiihtäjiä kisoihin. Toisaalta samalla monelle nuorelle hiihtäjälle tarjotaan mahdollisuus näyttää taitonsa.

– Useampi hiihtäjä saa näyttöpaikan, joten on hyvä nähdä, miten nämä ykkösketjun takana olevat pärjäävät kansainvälisellä tasolla. Etteivät näytöt jää pelkästään SM-kisojen varaan, Piirainen sanoi.

Päävalmentaja Teemu Pasanen kertoi sunnuntain kisan jälkeen Yle Urheilulle, että kylkiluumurtumasta kärsivä Ristomatti Hakola ja nilkkamurtumasta toipuva Markus Vuorela ovat jo päässeet hiihtämään ja seuraavaksi katsotaan, missä vaiheessa kaksikko pääsee kilpailemaan.

– Tässä on ollut huonoa tuuriakin matkassa, ja sen takia meillä on pieni joukkue, joka pystyy hiihtämään kilpaa, Pasanen sanoi.

– Nyt vain pitää tehdä oikeita ratkaisuja sekä harjoittelua, ja sen jälkeen katsoa, että pääsevät takaisin kilpailuihin. Tässä on vielä aikaa olympialaisiin.

Sprinttihiihdon junioreiden maailmanmestari Niilo Moilanen saavutti uransa ensimmäiset maailmancupin pisteet Rukalla. Kuva: Tomi Hänninen

Tällä kaudella maailmancupin pisteille on hiihtänyt 11 suomalaismiestä. Tuttujen nimien lisäksi pisteitä ovat saaneet muun muassa Lauri Mannila, Niilo Moilanen ja Remi Lindholm. Näiden hiihtäjien lisäksi Piirainen nostaa esiin Juuso Haaralan, joka on ottanut pisteitä kaikkina kolmena kisaviikonloppuna, sekä Alexander Ståhlbergin ja Emil Liekarin. Nämä parikymppiset nuoret ovat hiihtäneet hyvin alkukaudesta.

– Siinä mielin miesten puolelta on ihan hyvää syöttöä tulossa, mutta kaikki eivät ole vielä valmiita ottamaan vastuunkantajan roolia tässä vaiheessa, Piirainen sanoi.

Lindholm alkaa kestää rääkkiä

Etenkin “Rokki-Remi” Lindholm saa asiantuntijakaksikolta suurta suitsutusta, sillä 23-vuotias hiihtäjä on nostanut tällä kaudella tasoaan selvästi. Hurjista harjoitusmääristään tunnettu Lindholm sijoittui Rukalla takaa-ajossa 20:nneksi, kun norjalaiset ja Iivo Niskanen jättivät kisan väliin. Davosin vapaan 15 kilometrillä Lindholm teki vielä kovemman suorituksen, kun hän sijoittui 21:nneksi Norjan ja Venäjän tähtihiihtäjien joukossa.

– En osannut odottaa häneltä näin kovia suorituksia. Remi on vuosikausia harjoitellut todella kovaa ja näyttänyt vielä harjoittelukaudella, että nyt on tulossa hyvä talvi, mutta loppusyksyn harjoittelussa hän on mennyt liian kovaa ja tulosta on tullut vasta loppukeväästä. Nyt mies alkaa kestää sitä kovaa rääkkiä, että pystyy kisoissa näyttämään kovan kuntonsa, Piirainen sanoi.

Roposen mukaan Lindholm olisi pystynyt Davosissa vieläkin parempaan, jos hän olisi päässyt viimeisellä kierroksella hyvään peesiin. Roponen näkee, että Lindholm on antanut jo niin kovat näytöt, että voi rauhassa ryhtyä opiskelemaan tarvittavia kiinan sanoja.

– Remi lähtee aivan varmasti olympialaisiin. Meillä on kuitenkin muut normaalimatkan hiihtäjät lasaretissa ja Remi on niin monessa kilpailussa onnistunut, Roponen sanoi.

– Davosissa ei tulosta tule vahingossa. Se kisa kertoo siitä tason nostosta ja potentiaalista, jota Remillä on. Ja se antaa Suomelle mahdollisuuden niin viestiin, viidellekympille kuin skiathloniinkin.

Paljon ehtii tapahtua

Pekingin olympialaisiin on vielä tai vaihtoehtoisesti enää kaksi kuukautta aikaa. Roponen uskoo, että Iivo Niskanen on yhä kultamitalikunnossa ja luottaa siihen, että muutkin ovat iskussa, jos he tekevät valmennuksellisesti järkeviä ratkaisuja.

– Missään nimessä olympialaisten kannalta ei ole ongelmaa, jos tehdään optimaalisesti oikeita asioita, Roponen sanoi.

Piirainen ei ole huolissaan Suomen viestijoukkueesta Pekingin olympialaisten suhteen, vaikka paras mahdollinen valmistautuminen olisi se, että urheilijat pääsisivät osallistumaan kilpailusta toiseen terveinä.

– Olympialaisten viestiin on vielä pari kuukautta aikaa. Tässä ehtii tapahtua vielä paljon hyviä asioita ennen sitä, Piirainen vakuutti.