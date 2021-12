Suomi on ensi kaudella F1-sarjassa tilanteessa, jossa se ei ole ollut kymmeneen vuoteen – nämä nimet ovat potentiaalisia F1-kuljettajia

2000-luvulla sama tilanne on ollut tämän lisäksi vuosina 2003–2006, jolloin Räikkönen ajoi McLarenilla. Suomi on saanut nauttia kahdesta kuljettajasta vuosien varrella väkilukuun suhteutettuna pitkän aikaa.

– Tämä on ollut hieno aikakausi Suomessa, kun on menty pitkään niin, että Suomesta on ollut iso määrä kuljettajia. Se on iso asia, että Kimi lähtee, kun meillä on ollut pidemmän aikaa kaksi kuljettajaa, Yle Urheilun asiantuntija Jukka Mildh kommentoi.