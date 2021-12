Sanna Nuutinen nousi harvalukuiseen joukkoon ja saavutti pelioikeuden LPGA-kiertueelle: "Oli henkisesti aika raskasta"

– Oli se henkisesti aika raskasta. On todella huojentunut olo nyt, kun tämä on ohi. Voi vain chillata hetken.

Vain kaksi suomalaista mukana aiemmin

LPGA-kiertue naisten johtava ammattilaiskiertue, jolla suomalaisista on aiemmin pelanneet Minea Blomqvist-Kakko sekä Matilda Castren .

Ensimmäisenä suomalaisena LPGA-kiertueelle pelioikeuden sai jo kilpauransa päättänyt Blomqvist-Kakko, joka sai pelioikeuden kaudelle 2006. Viime vuosina kiertueella on nähty suomalaisista vain Castren, 26, joka saavutti pelioikeuden vuonna 2019.

Saavutusta Nuutinen kuvailee yhdeksi uransa kovimmista. LPGA-kiertueen kisoissa on jaossa enemmän pisteitä ja rahaa.

– Menee tämä aika kärkeen. Se avaa todella paljon ovia. Suurin tavoitteeni on aina ollut pelata naisten major-turnauksissa. LPGA-kortti mahdollistaa sen, että nyt pääsee niihin kaikkiin mukaan.

– Vaikka pelaisi kuinka hyvän kauden Ladies European Tourilla pois lukien major-turnaukset, se on aika vaikea saavuttaa. Se vaatii muutamia top 10-sijoituksen LPGA-kiertueen kilpailuissa ja mahdollisesti voiton. Major-voitto on myös yksi iso tavoite lähitulevaisuudessa.

Sanna Nuutinen esiintyi edukseen myös kesällä Tokiossa, kun tuloksena oli golfturnauksen 16. sija. 30-vuotias Nuutinen kertoo olevansa uransa parhaassa vireessä, mutta lisää on luvassa.

– Parhaat päivät ovat vielä tulossa. En ole saavuttanut vielä mitään. Tavoitteenani on parantaa koko ajan. Golf on sellainen laji, että ikinä ei ole valmis. Pidetään fysiikasta huolta ja mennään teknisellä puolella eteenpäin. Hyviä vuosia on edessä vielä paljon.