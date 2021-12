Uskomaton ja kiistelty loppuratkaisu Verstappenin ja Hamiltonin välillä jakaa mielipiteet lajihahmojen kesken, kumman puolella olet?

Red Bullin Max Verstappen voitti MM-sarjan viimeisellä kierroksella ohittamalla Mercedeksen Lewis Hamiltonin . Tyyli, millä tavalla alankomaalainen voitti mestaruuden, on puhuttanut formulakansaa.

Mercedes teki kisan jälkeen kaksi protestia, jotka hylättiin. Mercedes on kuitenkin ilmoittanut vielä valittavansa Kansainvälisen autoliiton valitustuomioistuimelle kisatuomariston päätöksestä hylätä tallin protesti.

– Tämä on uskomatonta. En tiedä, mitä sanoa. Vihdoinkin minulla oli hieman onnea. Minun on myös kiitettävä Checoa ( Sergio Perez ). Hän ajoi tänään sydämellään, Verstappen iloitsi ratahaastattelussa.

– Oli pettymys, että jouduimme käymään tämän läpi. On ollut uskomaton vuosi. Olen ylpeä Maxista ja koko tiimistä. Hän on maailmamestari ja ansaitsee olla maailmanmestari, Red Bull -tallin pomo Christian Horner kertoi Sky Sportsille. (siirryt toiseen palveluun)

– Tämä on kuljettajille raskas kilpailu ja on selvää, että näin voi tapahtua. Ja näissä tilanteissa datan laskeminen ja analysointi eivät riitä. Pitää tehdä myös maalaisjärjellä päätöksiä ja siinä Red Bull pääsi edelle.

– Mercedes totta kai taistelee. Se ei ole pelkästään rahakysymys, se on myös kunniakysymys. Nyt näkyy se, että kaikki viedään loppuun asti. Hänellä on velvollisuus viedä tämä loppuun ja puolustaa joukkuettaan.

"Tätä ei voi hyväksyä!"

– There are no words (Ei ole sanoja), kirjoitti Mercedes kisan ratkettua.