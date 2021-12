Menestynyt pesäpallovalmentaja Petri Kaijansinkko pyytää anteeksi seksuaalista häirintää – Kirittäret kertoo, miksi palkkasi hänet, vaikka tiesi asiasta

Kuva: Elmeri Elo / All Over Press

Menestynyt pesäpallovalmentaja Petri Kaijansinkko myöntää syyllistyneensä seksuaaliseen häirintään ja pyytää julkisesti anteeksi epäasiallista käytöstään. Kirittäret julkaisi anteeksipyynnön verkkosivuillaan tiistaina (siirryt toiseen palveluun).

Urheilulehti kertoi viime viikolla tunnetun pesäpallovalmentajan syyllistyneen nuoren pelaajan seksuaaliseen häirintään vuonna 2014. (siirryt toiseen palveluun) Valmentaja irtisanottiin tuolloisesta seurastaan. Urheilulehden mukaan valmentaja lähestyi pelaajaa useasti urheiluun tai joukkueeseen liittymättömillä tekstiviesteillä, jotka ovat olleet sävyltään intiimejä ja flirttailevia.

Kaijansinkko sai myöhemmin töitä Jyväskylän Kirittäristä, joka oli tietoinen hänen menneisyydestään.

Kaijansinkko on voittanut urallaan lukuisia SM-mitaleja, nykyisessä pestissään Kirittärien kakkospelinjohtajana kolme SM-kultaa. Hän toimi Superpesiksen toimitusjohtajana vuosina 2011–2012. Kaijasinkko oli osallisena pesäpallon vuoden 1998 sopipeliskandaalissa ja hänet tuomittiin lyhyeen ehdolliseen vankeusrangaistukseen.

Pesäpalloliitto aloitti Kaijansinkon tekemästä seksuaalisesta häirinnästä selvityksen tänä vuonna. Selvityksen ajaksi lomalle jäänyt Kaijansinkko pyytää julkisesti anteeksi käytöstään.

– Toimin silloin väärin. Syyllistyin epäasialliseen käytökseen ja varmasti myös seksuaaliseen häirintään tekstiviesteilläni. Hävettää ja kaduttaa. Pyydän sydämestäni anteeksi asianosaiselta, ja kaikilta, joita olen toiminnallani pitkän urani aikana loukannut, Kaijansinkko sanoo seuran sivuilla julkaistussa tiedotteessa. (siirryt toiseen palveluun)

– Olen parantanut tapani ja lupaan jatkossakin olla parempi ihminen. Kiitos niille, jotka edelleen luottavat minuun. Pesis on minulle elämäntapa ja rakas laji.

Seuran mukaan Kaijansinkko on työskennellyt Kirittärissä tapauksen jälkeen seitsemän vuotta ilman ongelmia. Yle Urheilu tavoitti Kirittärien puheenjohtajan, europarlamentaarikko Henna Virkkusen.

Miksi päätitte tulla asian kanssa ulos juuri nyt?

– Asiasta käynnistyi viime viikolla julkinen keskustelu, kun Urheilulehti ja Yle Urheilukin julkaisi asiaan liittyen uutiset. Seksuaaliseen häirintään liittyvät asiat ovat sentyyppisiä, että seurat eivät voi niistä vaieta. Se on meille äärimmäisen tärkeä arvo, että kaikkien on turvallista ja mukavaa harjoitella ja harrastaa pesäpalloa. Sen vuoksi ei näistä aiheista voi vaieta vaan näistä täytyy puhua.

Tiedotteessa kerrottiin, että Kaijansinkko on selvityksen ajaksi siirretty lomalle. Jäikö hän nyt ulostulon myötä lomalle vai jo aiemmin?

– Hän jäi viime viikolla, kun Pesäpalloliitto ilmoitti, että käynnistää selvityksen seitsemän vuoden takaisista tapahtumista. Totesimme, että Petri Kaijansinkko on sivussa selvityksen ajan. Liitto on luvannut nopeasti selvittää asian, ja sitä me myös toivomme.

Oletteko mukana liiton selvityksessä, vai hoitaako liitto sitä itsenäisesti?

– Toivomme, että jos voimme jotenkin olla avuksi, annamme kaiken mahdollisen avun ja tuen. Vielä emme ole saaneet yhteydenottoja. Itse olen ollut liittoon yhteydessä, koska toivomme, että tämä etenisi rivakasti. Tapahtumista on kuitenkin kauan aikaa, ja nyt kun niitä selvitellään, toivomme, että saamme Pesäpalloliitolta pian selvityksen asiasta.

Seuran tiedotteen mukaan asia on käsitelty Kirittärissä, kun Kaijansinkko siirtyi edellisestä seurasta Jyväskylään. Millä tavalla asia käsiteltiin?

– Se on ollut seurajohdon tiedossa, he ovat olleet yhteydessä edelliseen työnantajaan ja käyneet tämän tilanteen läpi. Tämä ei ole ollut sellainen asia, mitä olisi piiloteltu tai josta ei olisi oltu tietoisia. Tapauksen tietäen ja siitä huolimatta silloinen Kirittärien johto on päättänyt palkata Petri Kaijansinkon Kirittäriin.

Miksi seura katsoi, että Kaijansinkko on sopiva työskentelemään organisaatiossa?

– Itse olen ollut vasta vuoden Kirittärien puheenjohtajana, itse en ole ollut silloin näissä tehtävissä eikä nykyinen toimikunta, mutta silloinen arvio oli se, koska hän oli edellisessä seurassa sopinut asiat. Ne oli sovittu, ja hänen työsuhteensa oli päättynyt sen johdosta. Joka tapauksessa täällä silloinen johto arvioi, että tämä ei ole sentyyppinen asia, joka estäisi hänen palkkaamistaan.

Miten itse näet,onko seksuaaliseen häirintään syyllistynyt henkilö sopiva työskentelemään Kirittärien valmentajana?

– Tuolloin aikoinaan asiat selviteltiin siellä ja tässä ei mitään rikosta ole todettu eikä syytettäkään nostettu. Tämä on totta kai hyvin tuomittavaa ja täysin väärin, mitä silloin on tapahtunut. Itse pystyn puhumaan siitä kokemuksesta, mikä meillä on Kirittärissä hänestä. Hän on ollut meille hyvä työntekijä, ja olemme saaneet hänestä hyvää palautetta myös meidän pelaajiltamme. Meillä ei ole ollut mitään selviteltäviä asioita hänen osaltaan. Keräämme pelaajilta ja toimijoilta säännöllisesti palautetta, ja jos epäkohtia nousee esiin, niihin puututaan. Meillä ei ole ollut hänen kanssaan mitään tämäntyyppisiä tilanteita.

Miten suhtaudutte seurassa muihin epäilyihin, että toiminta olisi jatkunut myös viime kesänä?

– Meillä ei ole mitään tietoa tämäntyyppisestä. Olemme pyrkineet kartoittamaan, onko ollut jotain huolta tai asiatonta käyttäytymistä. Meidän tietoomme ei ole tullut mitään tälläistä. Olemme parhaamme mukaan yrittäneet tätä asiaa selvittää. Voin vakuuttaa, että jos meidän tietoomme tulee epäkohtia seuramme toiminnasta, niihin puututaan.

Sanotte, että seurana sanoudutte irti seksuaalisesta häirinnästä, mutta miten se sopii seuran arvoihin, että seksuaaliseen häirintään syyllistynyt henkilö toimii seurassa valmentajana?

– Tämä on asia, josta olemme paljon keskustelleet ja pohtineet. Toki ratkaisu on tehty aikoinaan silloisen seurajohdon osalta, kun on arvioitu, että tämä ei ole niin raskauttava kuitenkaan tämä teko, mihin hän on silloin syyllistynyt viestitellessään hyvin nuorelle pelaajalle täysin epäasianmukaisella ja epäammattimaisella tavalla. Se on ollut hyvin moitittava teko ja väärin, mutta silloin seurajohto on sen arvioinut, että siitä huolimatta hänelle on haluttu antaa mahdollisuus. Itse pystyn puhumaan siitä kokemuksesta, mikä meillä on ollut Kirittärien osalta. Meille hän on ollut hyvä työntekijä ja me emme ole saaneet mitään negatiivista palautetta hänen toimintaansa liittyen.

Kirittäret tiedotti viime viikolla Urheilulehden jutun tultua julki (siirryt toiseen palveluun), ettei Kaijansinkko jatka pelinjohtotehtävissä enää kauden 2022 jälkeen. Kaijansinkko on toiminut superpesisjoukkueen kakkospelinjohtajana vuodesta 2017. Hän on myös Kirittärien seurajohtaja.