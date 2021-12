Kaisa Mäkäräinen menetti maailmancupin kokonaisvoittonsa venäläisen dopingkäryn takia – yllättynyt suomalaistähti: "Viattomat joutuvat kärsimään"

Kokonaispisteet ovat kääntyneet päälaelleen, sillä Venäjän Olga Zaitsevan maailmancup-tuloksia mitätöidään dopingrikkeen takia. Uudelleenlaskennan jälkeen Bergerillä on 868 ja Mäkäräisellä 863 pistettä. Bergerin pistenousu selittyy sillä, että jokaiselta kilpailijalta poistetaan kokonaispisteissä kaksi huonointa kilpailua. Bergerin sijoitukset ja kokonaispisteet paranevat Zaitsevan käryn myötä.

Kuva: EPA/All Over Press

Olga Zaitsevan dopingrikkeellä on kauaskantoiset seuraukset.

IBU pahoittelee tapahtunutta

Kansainvälisen ampumahiihtoliitto IBU:n urheilu- ja tapahtumajohtaja Felix Bitterling kertoi Yle Urheilulle, että Zaitsevan dopingtapaus on saatu käsiteltyä loppuun.

– Meidän tehtävämme on laskea maailmancupin pisteet uudelleen ja julkaista ne. Päätös on lopullinen. Kaisa putosi nyt toiseksi ja Tora Berger nousee ykköseksi. Berger on nyt virallisesti kokonaiskilpailun voittaja, Bitterling kertoo ja jatkaa: