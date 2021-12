Joonas Donskoi lataa suorat sanat NHL:n koronatilanteesta – harkitsee olympialaisista kieltäytymistä: "Tässä ollaan ihan tavallisia ihmisiä ja isiä"

NHL:n piti palata alkaneella kaudella normaaliin päivärytmiin. Kausi alkoi kahden peräkkäisen koronakauden jälkeen ajallaan lokakuussa ja areenat avattiin kannattajille. Kaiken piti olla kunnossa, mutta kolmen kirjaimen liiga on ajautunut viimeistään joulunalusviikolla täyteen koronakaaokseen.

Tarkkoja tartuntamääriä on vaikea jäljittää, mutta viimeisen parin viikon ajalta puhumme noin sadasta positiivisesta koronatestituloksesta NHL:ssä, kun mukaan lasketaan pelaajat ja valmennus.

Pelkästään viimeisen viiden päivän aikana liigajohto on tehnyt 15 ottelusiirtoa. Yhteensä koronan vuoksi on kuluvalla kaudella siirretty jo 20 ottelua ja näistä vain kahdelle on määritetty uusi päivämäärä. Perjantaina liiga ilmoitti peruneensa Coloradon, Floridan ja Calgaryn kaikki ottelut jouluun asti.