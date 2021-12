Hiihtäjien painon optimointi puhuttaa ennen olympialaisia – tätä se tarkoittaa ja tästä syystä sitä ei suositella nuorille urheilijoille

Perusasiat ensiksi kuntoon

–Päivässä on viisi tai kuusi syömiskertaa. Proteiinin saanti yritetään jakaa tasaisesti päivän mittaan. Rasvoissa on oleellista niiden laatu. Huonoja rasvoja karsitaan. Varmistetaan, että pehmeitä ja hyviä rasvoja on riittävästi. Hiilihydraateista voidaan vähän nipistää, jos on lepopäivä tai tehdään kevyempää harjoittelua, Kiviranta-Mölsä toteaa.