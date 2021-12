Markku Kanerva Yle Urheilun asiantuntijaksi jalkapallon MM-kisoihin 2022 – kommentoi Urheilustudiossa Huuhkajien Urho Nissilän mahdollista siirtoa

Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen päävalmentaja Markku Kanerva toimii Yle Urheilun asiantuntijana jalkapallon MM-kisoissa 2022.

– Lähden erittäin innokkain ja iloisin mielin tehtävään. Tämä on varmaan toiseksi paras paikka katsoa kisoja. Toivon, että pystyn jotain antamaan ja tuomaan asiantuntemusta. Uskon, että tulee hienot kisat, Kanerva kertoi Ylen Urheilustudiossa.

Kanerva vapautui asiantuntijatehtäviin, kun Suomi karsiutui ensi vuonna marras-joulukuussa Qatarissa pidettävistä kisoista. Suomi kamppaili vielä viimeisellä kierroksella paikasta jatkokarsintoihin, mutta hallitseva maailmanmestari Ranska oli vahvempi maalein 2–0. Ranska eteni Suomen lohkosta suoraan MM-kisoihin ja Ukraina jatkokarsintaan.

Yle ja MTV tiedottivat marraskuun alussa yhteistyöstään ensi vuonna Qatarissa pidettävissä MM-kisoissa. Yle näyttää suorana 42 ottelua ja MTV 22 ottelua. Yle näyttää sekä kisojen avausottelun että finaalin.

Jälkikäteen kaikki ottelut ovat katsottavissa sekä Ylen että MTV:n palveluissa, eli myös MTV:n suorana näyttämät ottelut tulevat katsottaviksi Yle Areenaan.

Kansojen liigaan seuraavaksi, mikä on Urho Nissilän tilanne?

Suomen seuraavat kilpailulliset ottelut pelataan kesäkuussa, kun Suomi aloittaa Kansojen liigan kotiotteluilla Bosnia-Hertsegovinaa ja Montenegroa vastaan. Lisäksi B-liigasssa Suomen lohkossa on Romania. Huuhkajien Kansojen liigan ottelut ovat katsottavissa Ylen kanavilla.

– Unelma- tai painajalaislohko ei toteutunut. Mentiin siitä välistä. Varmaan tulee tasaisia pelejä ja ristiin pelaamista. Uskon, että meillä on mahdollisuudet tässä lohkossa voittaa ja nousta A-liigaan, Kanervasummasi.

Bosnia-Hertsegovina on erittäin tuttu vastus Suomelle aiemmista MM- ja EM-karsinnoista. Suomi piti MM-haaveitaan elossa syksyllä nimenomaan kovalla vierasvoitolla Bosnia-Hertsegovinasta.

– Mietimme juuri viime pelin jälkeen, että oli upea suoritus joukkueelta, mutta toivottavasti ei tarvitse vähään aikaan tulla Zenicaan. Miten sitten kävikään? Kanerva naureskeli.

– En tiedä, onko meillä henkinen yliote heitä vastaan. Neljä kertaa pelattu: Kaksi voittoa, yksi tasapeli ja yksi tappio. En tiedä, toivoivatko he meitä lohkoon. Kiva nähdä, miten käy.

MM-karsintoihin päättyivät Suomen konkareista Joona Toivion ja Paulus Arajuuren maajoukkueurat. Lisäksi Tim Sparvin tilanteella on spekuloitu viime aikoina. Maajoukkuekapteeni on kärsinyt loukkaantumisista. Sparvin on kerrottu pitävän tiedotustilaisuuden maanantaina. Kanerva ei kommentoinut Sparvin tilannetta.

Urho Nissilä pelasi upean vuoden Huuhkajissa ja Kuopion Palloseurassa. Kuva: Tomi Hänninen/Yle

Samalla, kun konkarit ovat olleet jäämässä sivuun, Huuhkajille on tullut uusia vastuunkantajia. Yksi heistä on ollut syksyn maaotteluissa pirteästi esiintynyt Urho Nissilä. Savon Sanomat uutisoi (siirryt toiseen palveluun)alkuviikosta lähteisiinsä vedoten, että Nissilä siirtyy Kuopion Palloseurasta mielenkiintoiseen osoitteseen. Savon Sanomien mukaan Nissilä siirtyy Etelä-Korean liigaan Suwon FC:n riveihin. Nissilän tilanne on puhuttanut paljon tällä viikolla.

– Totta kai toivon, että pelaajat pelaavat mahdollisimman korkealla tasolla. Pelaajat tekevät omat ratkaisunsa. Jos siirto toteutuu, totta kai se on eksottiinen paikka. Rehellisesti sanoen en voi sanoa tasosta vielä hirveästi, Kanerva kommentoi asiaa.

– Uskon, että Urho miettii omia ratkaisuja tarkkaan. On tässä monia muitakin pelaajia, jotka miettivät seuran vaihtoa. Toivottavasti he tekevät järkeviä ratkaisuja. Tärkeintä on, että pelaajat löytävät roolinsa, saavat vastuunsa ja saavat minuutteja. On ensiarvoisen tärkeää, että pelaajilla on hyvä rutiini.

Sunnuntaina julkaistiin myös toimittaja Matti Härkösen dokumentti Enemmän kuin jalkapalloa – Huuhkajat EM-kisoissa.