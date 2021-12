Asiantuntija väläyttää kovan arvion Krista Pärmäkosken mahdollisuuksista Tour de Skillä: "Pystyy hiihtämään monipuolisesti kaikkia matkoja"

Kuva: EPA-EFE / All Over Press

Krista Pärmäkoski on sijoittunut Tour de Skin kokonaiskilpailussa parhaimmillaan toiseksi vuonna 2017.

Maastohiihdon Tour de Ski alkaa tänään Lenzerheidessa vapaan sprinteillä. Yle Urheilun asiantuntija Toni Roponen uskoo, että Krista Pärmäkoskella on kaiken mennessä nappiin eväitä taistella jopa ruotsalaista ennakkosuosikkia Frida Karlssonia vastaan.

Maastohiihdon Tour de Ski alkaa tiistaina Lenzerheidessa vapaan hiihtotavan sprinteillä. Sveitsistä karavaani liikkuu Saksan puolelle Oberstdorfiin, ja perinteiseen tapaan kiertue päättyy Italiaan Val di Fiemmeen.

Kiertueella on tänä vuonna vain kolme paikkakuntaa sekä kuusi kilpailua. Yle Urheilun asiantuntija Toni Roponen sanoo suoraan, että kyseessä on vaativuustasoltaan helpoin Tour koskaan.

– Mukana ei ole yhtään pitkää kilpailua, ja pisimmät matkat ovat 10–15 kilometriä. Mukana on useita yhteislähtöjä, ja tämä on älyttömän paljon helpompi kuin ne kerrat, joilla välissä on ollut naisilla 20 tai miehillä 30 kilometrin kisoja, Roponen toteaa.

– Fyysistä rasitusta suurempi riski on tällä hetkellä koronaviruksessa ja matkustamisessa.

Suomen joukkue on sekoitus kokeneita ja kokemattomampia hiihtäjiä. Miesten puolella kisaladuille palaava Iivo Niskanen on suurin tähti, ja naisissa menestystä odotetaan etenkin Krista Pärmäkoskelta sekä Kerttu Niskaselta.

– He kaikki ja etenkin Iivo sekä Krista ovat sellaisia, joilla on edellytyksiä menestyä. Iivo pystyy jopa Oberstdorfin sprintissä pärjäämään. Meillä on myös semikokeneita hiihtäjiä, kuten Anne Kyllönen, Johanna Matintalo, Riitta-Liisa Roponen ja Perttu Hyvärinen, jotka hakevat onnistumisia yksittäisistä kisoista.

– Heille tämä on tärkeä valmistautuminen Pekingiä ajatellen, jotta he saavat hyviä kisoja. Tour on niin helppo, ettei väsymisen suhteen ole riskiä.

Remi Lindholmille, Ville Ahoselle ja Arsi Ruuskaselle uran ensimmäinen kiertue on ennen kaikkea opintomatka.

– Remi on jo ehkä tunnettu ihmisten mielissä, mutta kokematon vielä maailmancupissa.

Johannes Hösflot Kläbo lähtee Toni Roposen papereissa Tourille ennakkosuosikkina. Kuva: Yle/Tomi Hänninen

Kläbo ja Karlsson suosikkeina

Lenzerheidessa keskiviikkona hiihdettävät perinteisen väliaikalähdöt ovat suomalaisittain tärkeitä näytönpaikkoja Pekingin kisapaikoista miteltäessä.

– Sinne mennään aika levänneenä, ja Kyllönen sekä Matintalo kaipaavat kympille onnistumista. Johanna tavoittelee paikkaa Pekingissä, ja se on hänen tärkein kisansa.

– Se on tärkeä myös Pärmäkoskelle sekä Niskaselle, jotka pitävät perinteisen kymppiä varmasti päämatkanaan Pekingissä. Se on matkan viimeinen kisa ennen olympialaisia samoin kuin 15 kilometriä Iivo Niskaselle.

Tour de Skin kärkipovailuihin Roponen nostaa tuttuja nimiä. Kiertueen ohjelma on kuin rakennettu maailmancupia johtavaa Norjan Johannes Hösflot Kläboa varten.

– Hänen pitäisi olla hyvissä asetelmissa Alpe Cermisin loppunousua ajatellen, ja kun se on vielä yhteislähtö, näillä matkoilla ja kilpailumuodoilla pidän Kläboa suosikkina. Mukana on kaksi selkeää sprinttiä, joista hän tullee nappaamaan lähes täydet tai jopa täydet pisteet.

– Unohtaa ei sovi myöskään Aleksandr Bolshunovia, joka pystyy pärjäämään myös sprinttimatkoilla.

Norjan Therese Johaug päätti jäädä pois, joten Ruotsin Frida Karlsson on naisten puolella vahvin ehdokas voittajaksi.

– Naisissa yhteislähdöt eivät tarkoita sitä, etteikö eroja syntyisi. Hajontaa tulee enemmän, ja kun uskon Karlssonin olevan vahva myös loppunousussa, hän on ehdottomasti ennakkosuosikki.

– Siellä tulee olemaan kuitenkin enemmän haastajia. Ebba Anderssonin suurin ongelma on, ettei hän pärjää sprinteissä yhtään. Nostaisin Pärmäkosken mielenkiintoiseksi jokerikortiksi taistelemaan jopa Karlssonia vastaan. Parhaimmillaan Krista pystyy hiihtämään monipuolisesti kaikkia matkoja, ja loppunousu on ollut hänelle myös hyvä.

Ruotsin Frida Karlsson on maailmancupissa maannainen Maja Dahlqvistin jälkeen toisena. Kuva: EPA-EFE/All Over Press

Tour de Ski ja olympialaiset eri puusta

Kun tarkastellaan aiempia olympiakausia, käy ilmi, että Tour de Skillä ja olympialaisissa ovat juhlineet pääosin eri hiihtäjät. Kaikki kärkihiihtäjät eivät ole satsanneet kiertueeseen, ja kiertueen uskottavuutta on kyseenalaistettu.

Roponen ei näe, että kiertueen hiihtäminen kokonaan söisi menestysmahdollisuuksia olympialaisissa.

– Jos on harjoitellut sellaisella tavoitteella, että haluaa hiihtää Tourin ja on ottanut sen huomioon harjoittelussa, siinä ei mielestäni ole riskiä. Jos siis hakee sellaista kokonaiskuormitusta ja osaa palautua sen jälkeen.

– Tourilla hiihdetään lämpimissä olosuhteissa, ja jos vastakohtana pitäisi nyt olla kovissa Suomen pakkasissa hitailla lumilla, sekin on omanlaisensa riski. Huonokuntoiselle ja huonosti valmistautuneelle urheilijalle Tour on aina sairastumisriski, mutta näille meidän kokeneille urheilijoille, jotka ylipäätään voivat menestyä olympialaisissa, riskiä ei ole.

Roponen muistuttaa, ettei Tourin ja olympialaisten tuloksia kannata vertailla liikaa, sillä kyseessä ovat erilaiset kilpailut.

– Esimerkiksi Simen Hegstad Krüger ja Hans Christer Holund tulevat olemaan pomminvarmasti kovia Pekingissä, mutta eivät he pärjää Tourilla ikinä, koska he eivät pärjää sprinteissä. He ovat huippukunnossa jo nyt, ja vaikka Krüger on Tourilla, ei hänellä ole mahdollisuuksia pärjätä, koska kilpailumuoto ei tue häntä.

"Lenzerheide on Vuoriselle tärkeä"

Iivo Niskanen on kertonut aikeistaan hiihtää koko kiertue, mikäli terveys sen sallii ja sijoitukset mahdollistavat taistelun kärkipään sijoituksista. Roponen uskoo, että suomalaiset lähtökohtaisesti haluavat hiihtää koko kiertueen loppuun saakka.

– Meillä on monta urheilijaa, joiden parhaat matkat ovat lopussa. Iivo on sellainen, joka voi päättää yhtäkkiä, ettei hiihdä enempää. Uskon, että kaikki muut pyrkivät hiihtämään mahdollisimman pitkään. Toki Lauri Vuorinen keskittyy käytännössä vain sprintteihin.

Lenzerheidessa Vuorisella on etukäteen arveltuna parhaat suomalaismahdollisuudet menestyä. Roposen mukaan kisa on Vuoriselle tärkeä.

– Sprinttereitä puuttuu jonkin verran, mutta taso on kova joka tapauksessa. Vuorinen tavoittelee A-finaalipaikkaa varmasti. Sprintti on korkealla, ja kun Davosissa sprintti epäonnistui, olisi tärkeää saada korkealla onnistumisia.

– Hänet on valittu jo Pekingiin, ja kun ennen kauden alkua oli spekulaatiota niistä paikoista, Lauri on varmasti vapautunut ja voi yllättää positiivisesti senkin takia, kun näyttämisen painetta ei ole.

Lähetys Tour de Skin avaavista Lenzerheiden sprinteistä alkaa TV2:ssa kello 14.55.