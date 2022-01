Kaksitoista SM-liigaseuraa jättänyt valituksen alueensa hallinto-oikeuteen –"Pitää varautua siihen, että joitain viikkoja mennään aika sumussa"

THL:n arvion mukaan tartunnan riski on vähäinen myös sisätilojen urheilukatsomoissa, kun istumapaikat on määritelty, turvavälit toteutuvat ja kaikki katsojat käyttävät maskia.

Kallioniemi toiveikas, etteivät Suomen sairaalat kuormitu

– Tapahtumajärjestäjillä on ollut sellainen kokemus, että on tosi helppo laittaa kaikki kiinni, mutta tilanteen muuttuessa tulee aika tavalla aina viivettä. Kahdessa vuodessa koronasta on opittu se, että jos vain jäädään odottamaan, että josko se meni ohi, niin pirullisen hitaasti se väistyy. Mieluummin keksitään tavat – silloinkin kun tautitilanne on päällä – miten erilaisin hyväksi havaituin keinoin pidetään pyörät pyörimässä.