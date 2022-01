Mikko Koskisella katastrofi-ilta Rangersia vastaan, valmentajalta tylyä tekstiä: "Maalivahtimme ei ollut kovin hyvä"

Mikko Koskisen ilta Edmonton Oilersin maalilla oli vaikea, kun Oilers hävisi New York Rangersille 1–4 jääkiekkoliiga NHL:ssä.

– Se oli brutaali virhe. Täytyy sanoa niinkuin asia on, Oilersin valmentaja Dave Tippett sanoi.

Koskisella on ollut muutenkin vaikeaa viime aikoina, kuten tästä jutusta ilmenee. Yle Urheilun NHL-toimittaja Tommi Seppälä arvioi jutussa, että Koskinen pelannee Edmontonissa viimeistä vuottaan.

Rangers on tällä hetkellä koko liigan kärjessä yhdessä Washingtonin kanssa. Tosin esimerkiksi Carolina on pelannut kolme ottelua vähemmän ja on vain pisteen päässä. Edmontonille tappio oli neljäs peräkkäinen.