Suomalaismiehen paras sijoitus Tour de Skin historiassa: Iivo Niskanen taisteli kokonaiskisan kolmanneksi!

Kuva: EPA-EFE / All Over Press

Tour de Skin viimeisen etapin tulokset

1. Sjur Röthe NOR 31.42,1 2. Denis Spitsov RUS +2,4 3. Friedrich Moch GER +18,9 4. Lucas Bögl GER +30,0 5. Johannes H. Kläbo NOR +34,9 6. Irineu Esteve AND +37,0 7. Aleksandr Bolshunov RUS +38,1 8. Naoto Baba JPN +39,6 9. Didrik Tönseth NOR +41,1 10. Artem Maltsev RUS +51,1

Tour de Skin suomalaisittain historiallinen lopputilanne:

1. Johannes H. Kläbo NOR 2.24.56

2. Aleksandr Bolshunov RUS +2.03

3. Iivo Niskanen FIN +3.15

4. Denis Spitsov RUS +3.22

5. Pål Golberg NOR +4.08

6. Ivan Jakimushkin RUS +4.28

7. Didrik Tönseth NOR +4.42

8. Erik Valnes NOR +4.58

9. Harald Ö. Amundsen NOR +5.13

10. Calle Halfvarsson SWE +5.33