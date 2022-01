Maailmanlistan ykkösen Novak Djokovicin viisumi evättiin – vielä tiistaina tennistähti kertoi saaneensa poikkeusluvan Australian avoimiin

Tenniksen miesten maailmanlistan ykkösen Novak Djokovicin pääsy Australiaan on evätty, kertovat muun muassa BBC (siirryt toiseen palveluun) ja CNN (siirryt toiseen palveluun) .

Tenniksen vuoden 2022 ensimmäinen grand slam -turnaus on määrä pelata Australian Melbournessa 17.–30.1.

Serbialaistähti kertoi tiistaina, että hän on saanut järjestäjiltä poikkeusluvan osallistua Melbournessa pelattaviin Australian avoimiin. Djokovicin osallistuminen on ollut epävarmaa, koska hän on toistuvasti jättänyt kertomatta, onko hän ottanut koronarokotusta, jota kisajärjestäjät ovat edellyttäneet pelaajilta.