Kommentti: Erikoisen sotkun keskellä oleva Djokovic kyntää yhä syvemmällä epäsuosiossa – uusi kohu tuo jälleen ison kolhun maineeseen

Keskiviikkona päästiin seuraamaan erikoista näytelmää. Tenniksen maailman ykköspelaaja Novak Djokovic oli useita tunteja kuulusteltavana Melbournen lentokentällä. Sieltä tihkui aina välillä tietoja: "Djokovic laskeutui Melbourneen jo monta tuntia sitten, mutta ei ole vielä hakenut laukkujaan", "Djokovic on saanut puhelimensa takaisin kolmen tunnin jälkeen", "Djokovicin isä raivoaa: poikaani pidetään vankina ja jos he eivät vapauta häntä puolessa tunnissa, kokoonnumme kadulla".

Joka tapauksessa melkoinen sotku on käsillä. On syytä muistaa, missä tilanteessa ollaan tennishistorian kannalta. Djokovic jakaa yhdessä Roger Federerin ja Rafael Nadalin kanssa miesten kaikkien aikojen Grand Slam -turnausvoittojen ennätystä. Kaikilla on koossa 20 titteliä. Edessä on Australian avoimet, joka on ollut Djokovicille ylivoimaisesti paras Grand Slam -turnauksista. Hän on voittanut sen yhdeksän kertaa.