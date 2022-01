Kiinan ihmisoikeustilanne on kehittynyt katastrofaalisempaan suuntaan – Ihmisoikeusliiton pääsihteeriltä muistutus urheilijoiden sananvapaudesta

Vaikean koronapandemiatilanteen lisäksi Pekingin olympialaisten lähestyessä erityisesti keskustelu Kiinan ihmisoikeustilanteesta on kiihtynyt. Ihmisoikeusliiton pääsihteeri Kaari Mattilan mukaan Kiinan ihmisoikeustilanne on kehittynyt viime vuosina heikompaan suuntaan.

– Kiina on totalitaristinen valtio ja yksipuoluejärjestelmä. Ihmisoikeustilanne on ollut Kiinassa pitkään hyvin heikko. Sen jälkeen, kun olympiakisat myönnettiin Kiinalle vuonna 2015, ihmisoikeustilanne on mennyt katastrofaalisempaan suuntaan. Se tekee tästä tilanteesta erityisen ikävän, Kaari Mattila sanoo.