Olympiakomitea lateli madonluvut lasten harrastamisesta – Vapaavuorelta raippaa hallitukselle: "Noudatetaanko yhteiskunnan arvojärjestystä?"

Olympiakomitean tilannekatsauksesta selvisi, että harrastuksista jäädään pois nuorempana kuin aiemmin. Lisenssipelaajien määrä on vähentynyt rajusti.

Suomen olympiakomitea antoi seuratoiminnan tilannekatsauksensa. Keskeisin viesti oli, että seurojen toiminta ja tulevaisuus ovat uhattuina.

64 suomalaista lajiliittoa, noin 130 lajia, pyörittää lisenssijärjestelmäänsä Olympiakomitean ylläpitämän Suomisportin kautta.

– Jos mietitään edellistä harrastussulkua, sen kolmen kuukauden vertailujakson aikana lajien lisenssimäärät putosivat 41 prosenttia, sanoo Olympiakomitean Seura- ja jäsentoimintayksikön johtaja Jaana Tulla.

Tuo lukema tarkoittaa, että tammi–maaliskuussa 2020 lisenssejä ostettiin 45 673 kappaletta Suomisportin kautta. Tammi–maaliskuussa 2021 lisenssejä hankittiin vain 26 798 kappaletta.

Kun kaikkien lisenssiostojen määrä tuolla vertailujaksolla putosi 41 prosenttia, putosi se joukkuelajien osalta peräti 69 prosenttia.

Toki tulee huomioida, että alkuvuodesta 2021 Suomessa oli päällä melkoinen täyssulku, joten ei ole yllättävää, että tuolla ajanjaksolla pudotus on valtava. Huolestuttavaa on kuitenkin, että kaikki eivät harrastuksiinsa palaa.

Vuodesta 2019 vuoteen 2021 lisenssimäärät putosivat noin 20 000 kappaletta. Vuonna 2019 lisenssejä harrastajilla oli 222 182 ja vuoden 2021 lopussa 204 867. Pudotusta siis pyöreästi kahdeksan prosenttia.

Erityisen huolestuttavasti lisenssien vähenemisen määrä korostuu 5–9- sekä varsinkin 10–14-vuotiassa.

Monet isot lajiliitot, kuten jalkapallo ja futsal sekä voimistelu, pyörittävät omia lisenssijärjestelmiään, joten ne eivät ole mukana Olympiakomitean Suomisport-lukemissa. Harrastajamäärien pudotus voi siis olla todellisuudessa suurempikin.

Suomisportin kautta ostettujien lisenssien määrä 2019–2021 putosi 17 315 kappaletta. Kuva: EräViikingit

Toinen lukema, joka Suomisportin datasta on havaittu, on drop out -ilmiön muutos. Aiemmin harrastustoiminnasta jäätiin Olympiakomitean mukaan sivuun keskimäärin 12-vuotiaana, nyt 10-vuotiaana.

– Jos harrastustoimintaa edelleen rajoitetaan, jäävät lapset entistä nuorempana pois, ja suuri määrä lapsista ei aloita harrastamista ollenkaan. Kyse on nimenomaan harrastajista, ei niinkään kilpaurheiluun tähtäävistä. Kilpa- ja huippu-urheilun osalta emme tunnista samanlaista pudotusta, Tulla sanoi.

– Kun tähän lisätään yleisörajoitukset, monet seurat ovat ajautumassa konkurssin partaalle. Hätä on todellinen. Jos nämä seurat kaatuvat, katoaa Suomesta samalla satojen miljoonien arvoinen vapaaehtoistyön kulttuuri.

Vapaavuori koronaryhmän suosituksista: "Negatiiviset vaikutukset seuraisivat meitä vielä pitkään"

Olympiakomitean puheenjohtajan Jan Vapaavuoren viesti kuului, että korona-aika on osoittanut liikuntakulttuurin merkityksen hyötyineen. Esimerkiksi kun sisäpaikkoja on suljettu, on ystäviä voinut tavata ulkoliikkunnan parissa.

Jos hopeareunusta etsitään, Vapaavuoren mukaan koronakriisin alkaessa kaikkia liikunnan ja urheilun hyviä puolia ei ymmärretty.

– Ymmärrys on nyt parempaa, mutta toimet eivät silti ole tyydyttäviä, Vapaavuori totesi.

– Tässä vaiheessa on tärkeää myös kiittää liikuntabudjetin leikkausten perumisesta. Se on hyvä alku, mutta ilman jatkotoimia kyse on vain vahinkojen pienentämisestä, ei liikunnan mahdollisuuksien hyödyntämisestä.

Olympiakomiteahan päivitti strategiaansa syyskokouksessa 2021. Siinä liikkumisen edistäminen ja seuratyö nostettiin huippu-urheilun rinnalle.

– Pidämme tärkeänä, että näitä kaikkia edistetään yhteiskunnan jokaisella tasolla, koska ne ovat erittäin kustannustehokas ja vaikuttava tapa estää myös kestävyysvajeen kasvua. Jokainen liike on kohti parempaa, Vapaavuori maalaili Olympiakomitean katsauksessa.

Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Suomen suurimman kansanliikkeen eli liikunta- ja urheiluseuratoiminnan piirissä on yli miljoona ihmistä.

– Nyt tuo laaja toiminta on rajoitusten myötä uhattuna. Jos seurojen toimintaedellytykset vielä heikkenevät, tarkoittaa se satojen tai tuhansien työpaikkojen menettämistä, vapaaehtoistoiminnan tyrehtymistä ja lasten harrastusten vähenemistä. Kyse on merkittävistä negatiivisista vaikutuksista koko yhteiskuntaan, ja ne seuraisivat meitä vielä pitkään, Vapaavuori totesi.

Perjantaina hallituksen koronaryhmä suositteli, että aluehallintovirastot laittaisivat kiinni myös lasten ja nuorten sisäharrastukset.

– Kaikkein viimeisimpänä pitää rajoittaa lasten ja nuorten harrastuksia. Nyt jostain käsittämättömästä syystä tätä arvojärjestystä ei haluta tässä yhteiskunnassa noudattaa. On aidosti hämmentävää, että omia strategioita tai asiantuntijoiden näkemyksiä, sinänsä vaikeassa tilanteessa toki, ei haluta noudattaa, Vapaavuori sanoi Urheiluruudussa lauantaina.

Loppuvuodesta 2021 puhutti muun muassa kuntosalien sulku. Perjantaina hallitus suositteli myös lasten ja nuorten sisäharrastusten sulkemista. Kuva: Hanna Juopperi / Yle

Nyt Vapaavuori totesi Olympiakomitean tilannekatsauksessa, että on vaikea millään järjellä ymmärtää, miksi esimerkiksi ravintolaruokailu tai moni muu yhteiskunnan toiminto on sallittua, jos liikunnan harrastaminen kielletään.

– Ymmärrämme ravintola- ja matkailualan tuskan, mutta haluamme korostaa, että urheiluväki jakaa tuon tilanteen. Liikunnassakin on monilta osin kyse liiketoiminnasta, mutta samalla kyse on kansalaisten toimintakyvystä, perheiden arjesta ja mielenterveystä.

– On ensisijaisen tärkeää, että kuntien liikuntapaikat pidetään auki seuroille. Liikuntamahdollisuuksia tulee tarjota kaikille kansalaisille kuntien, seurojen ja yrittäjien yhteistyöllä. Se pitää rajoituksia asetettaessa mahdollistaa.

Vapaavuori kritisoi myös urheilukatsomoiden täyssulkua. Hänen mukaansa sekä liikuntaan osallistumista että yleisötapahtumia voidaan järjestää turvallisesti.

– Jos parinsadan neliön ravintolassa voi rajoitustenkin aikana ruokailla joitakin kymmeniä ihmisiä turvallisesti, on itsestäänselvää, että urheilutapahtumien tuhansia vetäviin katsomoihin voi ottaa ainakin jonkin verran ihmisiä. Toimenpiteellä ei vielä turvattaisi seurojen toimintakykyä, mutta annettaisiin mahdollisuus selviytymiseen.

Urheilusarjat pyörivät taas tyhjille katsomoille. Kuva SM-liigan ottelusta SaiPa–HPK 5.1.2022. Kuva: Mikko Lieri / All Over Press

– Ymmärrämme, kuinka vakava koronatilanne on. Mikäli yhteiskunta pitää pistää kokonaan kiinni, se pitää pistää kiinni. Silloin poikkeuksia ei ole. Kaikista rajoituksista aiheutuu myös haittoja. Näitä rajoituksia pitää punnita keskenään. Siksi valtion hallituskin on todennut, että rajoitusten pitää olla välttämättömiä ja oikeasuhteisia. Kun on vaikea paikka, mitataan, pidetäänkö strategioista kiinni ja noudatetaanko yhteiskunnan arvojärjestystä, Vapaavuori linjasi.

Vapaavuori vetosi asiantuntijoiden arvioihin, että lasten ja nuorten keskuudessa riskit ovat pienempiä – mutta pitäisi arvioida myös mahdollisuus aikuisten harrastusmahdollisuuksiin, joka on matalan riskin toimintaa.

– Kansalaisten oikeustaju ei hyväksy etenkään sitä, että lasten ja nuorten harrastukset pannaan kiinni, kun moni muu koronan leviämisen kannalta vaarallisempi toiminta on auki.

– Tästäkin selviämme, mutta olennaista olisi selvitä tavalla, jossa kriisin aikana ei aiheuteta ylimääräistä vahinkoa tilanteessa, jossa vahinkoja syntyy joka tapauksessa.