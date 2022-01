Asiantuntijoiden näkemys lasten ja nuorten harrastamisen rajoituksista on selkeä – THL: "Hyvin vähän vaikuttavia, mutta haitat välittömiä ja laajoja"

Urheilu- ja liikuntakenttä on ollut mahdollisista kovemmista rajoituksista huolissaan. Valtion liikuntaneuvoston puheenjohtaja Paavo Arhinmäki toivoi, että aluehallintovirastot pitävät liikuntapaikat lapsille ja nuorille auki. "Tässä voi käydä niin, että lääkkeet, joilla tautia yritetään nitistää, ovat paljon pahempia kuin tauti", Arhinmäki sanoi .

Maanantaina Olympiakomitea piti tilannekatsauksensa, ja puheenjohtaja Jan Vapaavuori sanoi, ettei lasten ja nuorten liikunnan sulkua voi perustella millään järjellä . "Valtion hallituskin on todennut, että rajoitusten pitää olla välttämättömiä ja oikeasuhteisia. Kun on vaikea paikka, mitataan, pidetäänkö strategioista kiinni ja noudatetaanko yhteiskunnan arvojärjestystä", Vapaavuori arvosteli.

Mitä sitten asiantuntijat ovat sanoneet viime aikoina tästä kuumasta perunasta? Tähän juttuun on koottu viime aikoina julkisuudessa olleita asiantuntijoiden näkemyksiä, joiden pääviesti tuntuu olevan melko selvä: lasten ja nuorten harrastusten sulku ei saa kannatusta.

Lääkärien avoin kirje ministeriöille: "Sillä ei pystytä aikuisia suojelemaan"

Turun kaupungin tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi arvioi sunnuntaina , että lasten harrastustoiminnan kieltäminen ei luultavasti toisi merkittävää lisähyötyä tartuntojen estämiseen. Hän vertasi tilannetta nuorten aikuisten tartuntoihin, joiden määrä on lisääntynyt harrastustilojen ja ravintoloiden rajoituksista huolimatta.

– Tapaamisia tapahtuu kodeissa. Niissä riski on suurempi kuin liikuntatiloissa, joissa on terveysturvalliset käytännöt. Pukuhuoneissa voidaan tehdä turvatoimia: käytetään maskia, ei jäädä hengailemaan, vaihdetaan vaatteet mahdollisimman paljon kotona, Peltoniemi sanoi.

– On lasten parhaimman edun mukaista olla lähiopetuksessa, harrastaa ja tavata muita lapsia. Lasten elämää ei tule rajoittaa epidemian tukahduttamisen yrittämiseksi. Sillä ei pystytä aikuisia suojelemaan, kirjeessä sanotaan.

– Lasten ja nuorten lähiopetuksen estäminen ja heidän sosiaalisten kontaktiensa rajoittaminen aiheuttaa pitkäaikaisia haitallisia seurauksia. Lapsella on oikeus lähiopetukseen ja ystävien tapaamiseen. Nuorilla on oikeus opiskella sekä luoda ja ylläpitää sosiaalisia verkostoja, joiden puuttuminen tai hajoaminen aiheuttaa pahimmillaan vakavia ongelmia, lääkärit kirjoittivat.

THL:n pääjohtaja: "Haitat ovat välittömiä ja laajoja"

– Arviomme on, että lapset eivät toimi moottorina tässä pandemiassa, joten kaikki lasten rajoitukset ovat de facto hyvin vähän vaikuttavia, mutta haitat ovat välittömiä ja laajoja. Siksi lasten ja nuorten harrastuksia ei pitäisi systemaattisesti ja ilman perusteellista paikallista harkintaa rajata, Tervahauta kommentoi tilannetta Ylelle.

Samoilla linjoilla on Silja Kosola , Suomen ja Pohjoismaiden ensimmäinen nuorisolääketieteen dosentti.

– Pelkoja on paljon, mutta vain pelkojen varassa ei voi tehdä päätöksiä, Kosola kuvaili Helsingin Sanomille.

"Lasten ja nuorten harrastusten sulku on plus–miinus-rajaamistoimi"

– Minun maailmassani lasten ja nuorten harrastusten sulku on plus–miinus-rajaamistoimi. En ole varma, ylittävätkö sen terveyshyödyt siitä koituvat yhteiskunnalliset haitat, Mäkijärvi sanoi (siirryt toiseen palveluun) Helsingin Sanomille.

Lapsille ja nuorille on koronatartunnoista ollut keskimäärin vähän haittaa.

– Tarttuva se on, mutta nyt sen voi saada melkein mistä vain, Mäkijärvi totesi Helsingin Sanomille omikronmuunnosta tarkoittaen.

Markku Mäkijärvi ei näe lasten ja nuorten harrastusten rajoittamista tehokkaana. "Jos kaikilla keinoilla lähdetään madaltamaan hyökyaaltoa, se on yksi keino, mutta vain yksi keino muiden joukossa", Mäkijärvi sanoi Helsingin Sanomille.

Myös ymmärrystä löytyy

Sekä Pietilä että Pohjanmaan pandemiaryhmän puheenjohtaja, sairaanhoitopiirin johtaja Marina Kinnunen toivoivat kuitenkin, että pelkkien rajoitusten haitoista meuhkaamisen sijaan pitäisi myös pohtia sitä, kuinka vaikea koronatilanne tällä hetkellä oikeasti on.

Etelä-Pohjanmaalla toivotaan kovempia rajoituksia

Kuntosalit suljettiin ympäri Suomea joulukuussa, vaikka THL on arvioinut (siirryt toiseen palveluun), että yksilöurheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat kuuluvat vähäisen riskin tilanteisiin. Tartuntariski sisäliikuntatiloissa on kategoriassa 1 eli pieni riski. Myös väestöön leviämisen potentiaali on kategoriassa 1 eli pieni (alle 5 jatkotartuntaa).