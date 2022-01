Ammattilaisurheilun kriteerejä tulkitaan Helsingissä muuta maata tiukemmin – etenkin naisten palloilujoukkueet kärsivät, kun harjoittelua ei sallita

Helsinki tulkitsee ammattilaisuuden kriteerejä huomattavasti muita alueita tiukemmin. Esimerkiksi miesten amerikkalaisen jalkapallon Vaahteraliigan joukkueet saavat harjoitella kaupungin sisätiloissa, mutta naisten vastaavilta joukkueilta tämä on kielletty.

Helsingin kaupungin liikuntajohtaja Tarja Loikkasen mukaan Olympiakomitean linjaus on pääkaupunkiseudulla liian väljä.

– Ammattilaisurheilun määritelmä on hyvin tulkinnanvarainen. Olympiakomitea on tietysti lajiliittojen edunvalvojana tehnyt omat tulkintansa. Jokainen alue päättää itse tartuntatautilakiin liittyvistä rajoituksista tautitilanteen mukaisesti, Loikkanen kertoo Yle Urheilulle puhelimitse.

Loikkasen mukaan Helsingin kaupunki on pyytänyt aluehallintovirastoilta tarkkaa määritelmää ammattilaisuudesta.

– Silloin voisimme kohdella tasavertaisesti kaikkia ja ylipäätään kansallisesti kaikkia lajeja ja eri lajien kilpaurheilijoita, mutta emme ole sitä määritelmää saaneet. Olen kuullut, että heilläkin on haasteita tämän tulkinnan määrittelyssä.

Pääkaupunkiseudulla koronatapauksia on ollut huomattavasti muuta maata enemmän, minkä vuoksi myös rajoitukset ovat olleet tiukimpia.

– Olemme halunneet välttää ihmisten kokoontumista ja yhdessäoloa mahdollisimman pitkälle. Korona on kohdellut meitä kaikkein rankimmin koko Suomessa, ja siksi me emme ole voineet mennä Olympiakomitean linjausten mukaisesti. Muualla Suomessa näin on voitu tehdä.