Tiesitkö, että Janne Ahonen oli mukana kahdessa vuoden sykähdyttävimmistä urheiluhetkistä? Kalle Palanderilta tiukka palopuhe uhkakuvasta juhlahumun taustalla

Torstaina on luvassa Urheilugaala, jossa jaetaan tukku palkintoja viime vuonna menestyneille urheiluihmisille. Suurin mielenkiinto kohdistuu jälleen kerran Vuoden sykähdyttävimpään urheiluhetkeen sekä Vuoden urheilijan valintaan.

Sykähdyttävintä urheiluhetkeä voi äänestää täällä . Jäljellä on 12 vaihtoehtoa, joista tuoreimpana listalle lisättiin loppuvuoden historialliset Iivo Niskasen ja Kerttu Niskasen maailmancupin kilpailuvoitot samana päivänä.

Ahonen on itsekin palkittu Vuoden urheilijana sekä vuoden sykähdyttävimmästä hetkestä. Ahonen oli Vuoden urheilija 2005, kun hän oli maailmancupin kokonaiskilpailun ykkönen, Keski-Euroopan mäkiviikon voittaja ja suurmäen maailmanmestari. Vuoden 2008 Urheilugaalassa Ahonen sai vuoden sykähdyttävimmän hetken palkinnon, kun hän voitti historiallisesti viidennen kerran mäkiviikon.

Ahosella on selvä näkemys vuodesta 1947 alkaneeseen perinteeseen Vuoden urheilijan valinnasta.

– Olen aina ollut sitä mieltä, että eri lajien urheilijoiden vetäminen samalle linjalle ja sen parhaan urheilijan valitseminen ei ole reilua tai sitten se on vähintäänkin kovin vaikeaa. Enemmän arvostan sykähdyttävimmän hetken palkintoa, Ahonen toteaa.

Myös viestinaiset ja Huuhkajien EM-avaus nostivat tunteet pintaan

– Kyllä minua edelleen itketyttää Krista Pärmäkosken maaliintulo. Se on sellainen hetki, joka on jäänyt päähän, Toivanen hehkuttaa.

– Eriksenin tapaus meni todella syvälle tunteisiin. Tuli muistoja omalta uralta. Alppihiihdossa on ollut aika paljon tapahtumia. On ollut sellaisia tilanteita, että joukkuekaveri loukkaantuu treeneissä todella pahasti ja hänet haetaan pois helikopterilla. Eriksenin tapauksesta tuli fiilis, että loppujen lopuksi urheilu on aika pientä, Palander perustelee.