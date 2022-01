Ex-huippuhiihtäjä kieltäytyi tukemasta Lukashenkaa, kertoo tyttärelleen koituvista seurauksista – "Voi kuulostaa suomalaisten korviin käsittämättömältä"

– Tyttäreni kärsi minun poliittisesta mielipiteestäni, voin sanoa sen suoraan. Tämä voi kuulostaa suomalaisten korviin käsittämättömältä, mutta täällä tällainen toiminta on yleinen tapa näyttää, kuka on kuka.

"Kuin palaisi 1930-luvulle"

Toisen liiton hyllyttämän hiihtäjän, Sviatlana Andryiukin tapaus on erilainen. Siinä missä Dalidovichin perhe on puhunut avoimesti yhteiskunnallisista näkemyksistään, 22-vuotias Andryiuk ei ole sanojensa mukaan ottanut koskaan julkista kantaa maan tapahtumiin.

– Darya on kisannut kansallisesti 1–2 vuotta vanhempien kanssa ja ollut palkintokorokesijoilla. Hän on siis maassamme ikäluokkansa ehdotonta kärkeä. Hän olisi päässyt nuorten MM-kisoihin, jos olisi vain saanut yrittää. MM-kisamenestystä ei olisi vielä tullut, mutta nuorten olympiafestivaalien sprintistä meillä oli kovat odotukset, Siarhei Dalidovich kertoo.

Harkinnassa muutto ulkomaille

– Täällä on loistavat hiihtopuitteet. Ladut ovat hyvät, Vuokatin kaltainen Raubichin harjoittelukeskus on kotimme lähellä. Mutta eettisessä mielessä olosuhteet ovat ihan toiset, Siarhei Dalidovich sanoo.

– Osa ihmisistä on menettänyt henkensä, moni on istunut tai istuu parhaillaan vankilassa. Ystäväni, urheilutoimittaja Aljaksandr Ivulin uhkaa saada neljän vuoden tuomion, koska on haastatellut muutosta toivovia urheilijoita. Jos tuollaisessa tilanteessa me muutkin pysymme hiljaa, elämä on turhaa.