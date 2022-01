Robert Helenius aloittaa treenileirin Tyson Fury -ottelua varten – suomalainen kertoo, miksi miljoonakohtaaminen ajaisi MM-unelman edelle

Raskaansarjan nyrkkeilijän Robert Heleniuksen leiri uskoo, että ottelu lajin supertähteä Tyson Furya vastaan on toteutumassa. Siksi Ahvenanmaalla asuva 38-vuotias Helenius on aloittamassa helmikuussa harjoitusleirin Fury-otteluun, vaikka sopimusta ei ole tehty.

– Neuvotteluita on käyty paljon. Tässä maailmantilanteessa covidin kanssa Robbe aloittaa leirin helmikuussa varmuuden vuoksi. Se on pakko tehdä. Sitä ei voi jättää sattuman varaan. Jos on mahdollisuus saada se ottelu, meillä on leiri. Sopimusta ei ole, Heleniuksen manageri Markus Sundman kertoo Yle Urheilulle.