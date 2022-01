Matti Mattsson on vuoden urheilija 2021 komealla äänisaalilla: "Suurin kiitos kuuluu vaimolle" – katso tästä Urheilugaalassa palkittuja

Uimari Matti Mattsson on vuoden urheilija 2021. Hänet palkittiin torstai-iltana Urheilugaalassa Helsingissä.

Sen jälkeen Mattssonin uralla on sattunut pettymyksiä ja terveysmurheita. Hän on avoimesti kertonut myös, kuinka ura oli loppua. Kun keliakia todettiin, gluteeniton ruokavalio tepsi ja harjoitus alkoi kulkea.

Mattsson on kolmas uimari, joka valitaan vuoden urheilijaksi. Aiemmat ovat Jani Sievinen (1994) ja Hanna-Mari Seppälä (2003).

– Tässä tämä on väliaikatulos: Olympiapronssi ja Vuoden Urheilija -uno, Mattsson kuvaili pokaali kädessään.

– Kiitos äiti ja isä, jotka ovat jaksaneet kuljettaa minua uimahallille pikkupoikana. Siitä on ollut suuri hyöty. Suurin kiitos kuuluu tietysti vaimolle Maijulle. Ei ole ollut helppoa olla huippu-urheilijan vaimo heikkoina arvokisavuosina. Lapset Varpu ja Aarni ovat opettaneet, että uinti on vain uintia. Sitten maailmassa on tärkeämpiä asioita, Mattsson sanoi.