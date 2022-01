Vuoden urheilija Matti Mattsson kohdisti vaikeassa tilanteessa sanansa lapsille ja nuorille – näkee myös edessään uransa huipentuman

– Tuntuu äärettömän hyvältä. Tuolla nimilistalla on niin raudankovia tekijöitä, että hienoon ryhmään pääsi mukaan, 200 metrin rintauinnin olympiapronssimitalisti Mattsson tunnelmoi Yle Urheilulle valinnan jälkeen.

Suomalaisessa urheilussa on eletty viime aikoina vaikeassa tilanteessa, kun koronaviruspandemia ja siihen liittyvät rajoitukset ovat kurittaneet aika paljon urheilumaailmaa. Viimeisen viikon aikana puheenaiheeksi ovat nousseet hallituksen suosittelemat rajoitukset lasten ja nuorten liikuntaan , kun samaan aikaan koulut voivat olla auki. On puhuttu, että lapset ja nuoret voivat lopettaa liikunnan harrastamisen koronan aiheuttamien seurausten takia.

– Suomalaiset janoavat urheilumenestystä. Haluan sanoa, että lapset ja nuoret lähtisivät nauttimaan urheilusta. He saisivat siitä iloa. Kaikista ei tule huippu-urheilijoita, ei pidäkään tulla. Sitten kun parit timantit hioutuu, sieltä onnistuu joku, Mattsson toteaa.

Seuraavana isona tavoitteena Mattssonilla on MM-uinnit Fukuokassa toukokuussa. Matka koittikin pian Urheilugaalan päättymisen jälkeen takaisin kotiin Poriin harjoittelemaan. Nyt 28-vuotiaan Mattssonin edessä siintävät Pariisin olympialaiset kahden ja puolen vuoden päästä.

– Se on todennäköisesti uran huipentuma, mutta kuka sitä tietää, Mattsson päätti.

Potkoselta vuolaat kehut valmentajalle

– Täytyy sanoa, että ammattitaitoinen ja itsensä likoon laittava valmentaja on kasvattanut minusta ensi hetkestä joka hetki sen urheilijan, joka olen tänä päivänä. Hän on laittanut itsensä likoon samalla tavalla kuin minä. Olemme tehneet yhdessä kovan työn. Valmentajalla on ollut iso merkitys, Potkonen kiitteli.