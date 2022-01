Futsaljoukkueen somepäivitys tyrmistytti, Palloliittokin otti kantaa – valmentaja puolusteli kirjoitustaan MTV:lle: "Tiedän, mistä ihmiset ärsyyntyvät"

Porilainen PTU (Pihlavan Työväen Urheilijat) julkaisi torstai-iltana sosiaalisessa mediassa tyrmistyttäneen, sittemmin poistetun päivityksen. Seura kritisoi sitä, että sen 2. divisioonan futsalottelu lauantailta on koronarajoitusten takia peruttu, mutta samana päivänä naisten Futsal-Liigassa pelataan ottelu, jossa porilainen MuSa kohtaa FTK-Tornion.

– Sitähän tässä ihmetellään PTU Futsalin kanssa, että pelin pitäisi alkaa lauantaina kello 15.30, mutta ei ala. Huippu-urheiluksi luokiteltava koulutyttöjä vilisevä naisten sarjapeli pelataan just ennen PTU:n peliä. Baariin päästäisiin kyllä vetää kännit koko joukkueen voimin, mutta ei urheilutalolle peliin. Järkeä vai ei?, kirjoitettiin PTU Futsalin päivityksessä.

– MuSaFutsalin pelaaja Netta Hannula on valittu kaksi kertaa peräkkäin vuoden futsalpelaajaksi, tuorein valinta viime vuodelta. Nuorin MuSan pelaaja on 18-vuotias (syntynyt 2004). Näin futsalin EM-kisojen kynnyksellä on todella surullista huomata, että jopa lajin sisällä voi tapahtua tällaista vähättelyä ja nimittelyä. Vuonna 2022, kirjoitti Ruohomaa (siirryt toiseen palveluun).