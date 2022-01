Oikeuden lopullinen päätös tuli: Novak Djokovic karkotetaan Australiasta

Tennistähti Novak Djokovic on hävinnyt oikeustaistelun Australian viisumistaan, päätti Australian liittovaltion oikeus. Serbipelaaja karkotetaan maasta ja häntä uhkaa kolmen vuoden matkustuskielto Australiaan.

Pyrki maahan erivapauden nojalla

Neljän tunnin käsittely

Djokovicin tukijoita kokoontui sunnuntaina oikeustalon ulkopuolelle Melbournessa odottamaan päätöstä. Tukijat kuuntelivat kaiuttimista suoraa lähetystä käsittelystä. Suoraa oikeuskäsittelyä seurasi Youtubessa kerrallaan ainakin yli 85 000 ihmistä. Käsittelyvideolle kertyi ainakin 800 000 katselukertaa. Djokovicin tilanne on herättänyt laajaa kiinnostusta Australiassa ja eri puolilla maailmaa.

Djokovicin kannalta Australiassa olon perusongelma on se, että hän ei ole ottanut rokotuksia koronavirusta vastaan. Australia vaatii maahantulijoilta rokotukset.

– Djokovic on useaan otteeseen viitannut kintaalla koronavirukseen liittyviin turvatoimiin. Hän ei ole eristäytynyt, kun hän on saanut positiivisen testituloksen. Hänestä on tullut rokotevastaisen kampanjan näkyvä hahmo, kommentoi Australian hallituksen asianajaja Stephen Lloyd.