Janne Ahonen pesi SM-kisoissa monet maajoukkuemiehet lähes harjoittelematta neljään vuoteen – tilanne veti asiantuntijan vakavaksi

– Tilanne on vakava, Ylen mäkihyppyasiantuntija ja entinen Suomen maajoukkueen päävalmentaja Tommi Nikunen myönsi Urheilustudiossa.

– Pitää tietysti muistaa, että kisoista puuttuivat (maajoukkuehyppääjistä) Niko Kytösaho ja Jarkko Määttä . Ei voi sanoa, että Janne on tällä hetkellä Suomen kolmanneksi paras mäkihyppääjä. Toki tämä kertoo jotain, missä mennään.

Ahonen on useaan otteeseen ennen SM-kisoja toistanut, että hän hyppäsi Lahdessa vain omaksi huviksi. M yös Lahdessa hän muistutti, että ei todellakaan tähtää esimerkiksi piakkoin alkaviin Pekingin olympialaisiin hyppäämään.

– En sano, että Jannen pitäisi mennä olympialaisiin. Mutta kuinka monta olympiatasoista hyppääjää meillä tällä hetkellä on? Yksi tai kaksi, Nikunen toteaa.

– Rohkea mies hän on edelleen. Ei tuo kaikilta onnistu. Neljään vuoteen alle kymmenen hyppyä ja menee torniiin ja tulee sieltä alas. Janne on fyysisesti pysynyt sellaisessa kunnossa, että se on mahdollista. Mutta ei tuossa tosiaan näy, että Janne ei ole moneen vuoteen tehnyt ponnistusliikettä. Aika selkäytimestä tulee, Nikunen ihaili.