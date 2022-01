Urheiluministeri Antti Kurvinen matkustaa Pekingin olympialaisiin – Suomi ei ole liittymässä diplomaattiseen boikottirintamaan

Suomen urheiluasioista vastaava tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk.) on lähdössä helmikuussa Pekingissä järjestettäviin talviolympialaisiin. Kurvinen vahvistaa asian Yle Urheilulle puhelimitse.

– Kysymys on talviurheilun neljään vuoteen tärkeimmästä tapahtumasta. Se on urheilijoille, heidän taustajoukoilleen ja urheilua rakastaville ihmisille ykkösjuttu talviurheilussa ja se on paikka, jossa perinteisesti Suomen urheiluasioista vastaavat ministerit ovat olleet, Kurvinen kommentoi ratkaisua.