Matti Suur-Hamari herkistyi maailmanmestaruudesta: "Kotona on perhe ja pikkujätkä katsomassa nyt ensimmäistä kertaa, kun isä lumilautailee"

– Tässä mitalissa on mukana vähän enemmän spessufiilistä. Tunteet meinasivat tulla pintaan palkintojenjaossa. Tuli vähän muistoja mieleen. Vanhan valmentajan kanssa ollaan kaikki maailmanmestaruudet voitettu. Sekin herkisti, että kotona on perhe ja pikkujätkä katsomassa nyt ensimmäistä kertaa, kun isä lumilautailee, Suur-Hamari tunnelmoi Yle Urheilulle.

Korona-aikojen hankaluuksien keskellä motivaatio on joskus ollut koetuksella. Suur-Hamari on kuitenkin jaksanut treenata kovaa. Tinkimätön uurastus palkittiin maailmanmestaruudella.

– Oli makee iso finaali. Tiimimme Team Unicornin unelma on ollut aina olla samalla viivalla finaalissa. Nyt minä, Ben ja Alex Massie olimme siellä. Saimme Benin kanssa tiukan taistelun aikaiseksi. Tuollaiselle kisailulle me elämme. Ei koskaan tiedä, kuka siellä maaliviivalla ensimmäisenä on.

Kuva: imago/Xinhua/ All Over Press

Seuraavaksi Suur-Hamari lepää muutaman päivän. Sitten suuntana on Ruotsi ja paralumilautailun maailmancup 27.–29. tammikuuta. Sen jälkeen vuorossa on vielä maailmancupin finaali Kanadassa ennen kun Pekingin paralympialaiset alkavat.

– Kun on kivaa laskea ja hyvä fiilis, niin yleensä se näkyy tulostaulullakin. Siellä jokaisella on hyvänä päivänä mahdollisuudet voittoon. Lajimme yllätyksellisyys on hienoa, mitaleita ei voi tietää etukäteen. Katsotaan sitten Pekingissä, mikä se sijoitus maaliviivalla on. Aina kun portti putoaa, haluaa olla ykkösenä maaliviivalla. Mutta ei tästä tämänpäiväisestä kannata vielä vetää johtopäätöksiä. Pekingissä on uusi päivä ja uusi kisa.