Tänään valitaan Suomen lopullinen olympiajoukkue – nämä urheilijat on jo valittu Pekingiin, tässä kuumimmat kysymysmerkit

Suomen joukkue täydennetään Pekingin talviolympialaisiin lähtevään muotoonsa maanantaina. Joukkueesta on uumoiltu Suomen olympiakomitean mukaan noin 90 urheilijan kokoista. Joukkueeseen on tällä hetkellä valittu lähtemään 73 urheilijaa, eli 25 yksilöurheilijaa ja kaksi jääkiekon maajoukkuetta.

Suomella on maapaikkoja yhdeksään urheilumuotoon. Näistä jääkiekkoon ja maastohiihtoon on jo valittu kaikki edustajat. Sen sijaan esimerkiksi ampumahiihtoon voitaisiin valita vielä kolme nais- ja kaksi miesedustajaa ja lumilautailuun toinen naisedustaja.

– Suomi on lunastanut kansainväliseltä liitolta olympialaisiin 4+4-paikkaa eli viestijoukkueet. Näkisin, että ne viestijoukkueet kannattaa silloin myös sinne lähettää, Yle Urheilun asiantuntija Ville Kotikumpu sanoi.

Suomen olympiakomitea on asettanut omat kriteerinsä valintoihin. Näiden kriteereiden mukaan yksilöurheilijalla pitäisi olla kansainvälisten näyttöjen perusteella realistinen mahdollisuus sijoittua 16 parhaan joukkoon. Joukkueilla täytyy olla realistinen mahdollisuus sijoittua 8 parhaan joukkoon.

Olympiakomitea voi valita nuoren urheilijan, joka on nousujohteisessa kehitysvaiheessa ja jolla katsotaan olevan potentiaalia menestykseen tulevaisuudessa.

Ampumahiihdon Suomen naisten joukkue on tällä kaudella sijoittunut lähelle tavoitetta ja Anterselvassa se jäi kahdeksannesta sijasta vain kymmenen sekuntia ja oli yhdeksäs. Miesten joukkue oli viime kaudella Anterselvassa seitsemäs ja tällä kaudella se on ollu kaksi kertaa yhdestoista.

– Miehet ovat antaneet viime vuonna hyviä näyttöjä. Naiset olivat tuossa viimeisessä kisassa todella lähellä jopa viidettä, kuudetta sijaa. Kyllä he ovat paikkansa ansainneet, Kotikumpu sanoi.

Kuka ampumahiihtäjistä antoi positiivisen koronatestin?

Olympiakisoihin on ampumahiihdossa valittu tähän mennessä Tero Seppälä , Olli Hiidensalo ja Mari Eder . Miesten maajoukkueeseen ovat hiihtäneet Seppälän ja Hiidensalon lisäksi Tuomas Harjula ja Heikki Laitinen . Naisissa Ederin lisäksi hiihtävät Suvi Minkkinen , Erika Jänkä ja Nastassia Kinnunen .

Kuva: EPA-EFE / All Over Press

– Hirvittävän lähellä on se mahdollisuus, että sieltä mitali tulee. Kaikki matkat oikeastaan käyvät Terolle. Pikamatka on sellainen, että hiihtovauhti vaatii sen, että kovimmat hiihtäjät ottavat sen yhden ohilaukauksen. Tero on heti siinä tulossa perässä, Kotikumpu sanoi.