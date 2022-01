Pekingin olympialaisten koronavaatimuksia lievennettiin – negatiivinen testitulos on nyt helpompi saada

Pekingin olympiakisojen järjestäjät ja Kiinan paikallisviranomaiset ovat laskeneet helmikuussa alkavien talvikisojen koronatestien raja-arvoa. PCR-testin CT-arvoa, joka kertoo viruksen kopiomäärästä limakalvolla, on pudotettu 40:stä 35:een. Raja-arvon alentamisen myötä olympiakisoihin osallistuvien on helpompaa tuottaa negatiivisia testituloksia.

Olympiakisoihin on saapunut tähän mennessä jo 2586 henkilöä, joiden joukosta on löytynyt 72 positiivista koronatestitulosta.

Mitä pienempi CT-arvo on, sitä enemmän virusta on limakalvoilla. Vastaavasti, mitä suurempi CT-arvo on, sitä todennäköisempää on, ettei henkilö enää tartuta tautia.