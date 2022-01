Suomi tuplasi huippu-urheilun rahoituksen kymmenessä vuodessa, mutta menestystä ei tullut – olympiamitali maksaa 13,1 miljoonaa euroa julkista rahaa

Kuva: All Over Press, Niko Mannonen / Yle, Aleksi Hyvönen / Yle

Suomi on yksi tehottomimmista huippu-urheilumaista, jossa yhden kesäolympiamitalin hinta on 52,6 miljoonaa euroa.

Raa'alta tuntuva väite löytyy kansainvälisen tutkimusyhteisön Splissin tuoreesta julkaisusta, jossa vertaillaan yhdentoista Tokion olympialaisissa kilpailleen maan panostuksia huippu-urheiluun.

Jokaisen maan kohdalla on laskettu valtion huippu-urheiluun satsaama julkinen rahoitus päättyneen olympiadin aikana, siis vuosina 2017–2020. Tuo summa on jaettu Tokiossa saavutettujen mitalien määrällä.

Tutkimuksen mukaan Suomessa urheilu sai edellisen olympiadin aikana hieman yli 105 miljoonaa euroa julkista rahaa, mikä realisoitui Tokiossa uimari Matti Mattssonin ja nyrkkeilijä Mira Potkosen pronssimitaleina. Kummallekin lätkälle tuli siis hintaa 52,6 miljoonaa euroa.

Suomi on omassa kategoriassaan mitä tulee mitalin kalleuteen, sillä kuvaajassa toisena olevan Brasilian vastaava luku on 27 miljoonaa euroa. Kuvaajassa esitettävien 11 maan vertailussa mediaania edustaa Japani 17,6 miljoonalla eurolla, kun esimerkiksi Ruotsilla mitalin hinta on 7,7 miljoonaa euroa kappaleelta.

Tutkimuksessa esitettyjen lukujen valossa Suomi on tuhlaajapoika verrattuna kilpakumppaneihinsa, mutta onko tilanne todella tämä?

Yle Urheilu kävi läpi Spliss-tutkimuksen aineiston ja löysi sieltä paljon heikkouksia mutta myös hyvää. Lyhyesti: keskusteltavaa suomalaisen huippu-urheilun vinkkelistä riittää.

Talvimitalit jäivät paitsioon

Spliss eli Sports Policy Factors Leading to International Sporting Success on tutkimuskonsortio, jonka kuuden maan tutkijat perustivat vuosituhannen alussa. Tutkijat tulivat Britanniasta, Belgiasta, Hollannista, Norjasta, Kanadasta ja Italiasta.

Yhteisö oli kiinnostunut selvittämään nimensä mukaisesti maidensa urheilupanostusten ja menestymisen suhdetta. Ensimmäinen raportti julkaistiin vuonna 2006. Vuosien saatossa tutkijat ovat käyttäneet viitekehyksenä mallia, joka koostuu yhdeksästä eri huippu-urheilun ohjelmapolitiikan osa-alueesta. Niitä he kutsuvat pilareiksi. Yksi pilareista on valtioiden huippu-urheiluun ohjaama rahoitus.

Tuoreessa julkaisussaan tutkijat 14 maasta paneutuivat nimenomaan julkiseen rahaan sulkien kokonaan pois yksityiset investoinnit. Vaikka mukana olleet 14 maata edustavat vain 6,8 prosenttia Tokion kesäkisoihin osallistuneista valtioista, niiden urheilijat saavuttivat yhteensä 330 eli 30,6 prosenttia jaossa olleista olympiamitaleista.

Mira Potkonen saavutti olympiapronssia sekä vuoden 2016 Rio de Janeiron että vuoden 2021 Tokion olympialaisissa. Kuva: Buda Mendes/Getty Images

Suomea edustivat Splississä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen Kihun johtava asiantuntija Jari Lämsä ja erikoistutkija Jarmo Mäkinen.

Suomi on osallistunut useisiin Splissin tutkimuksiin vuodesta 2010. Suomalaistutkijat eivät kuitenkaan allekirjoita kaikkia vuodenvaihteessa julkaistun raportin tulkintoja.

– Suomi, Sveitsi ja Ruotsi antoivat palautetta, että kaiken panostuksen kohdentaminen vain Tokion kesäkisoihin on väärin. Suomi kärsi eniten, koska meillä oli heikoin menestys kesäkisoissa, mutta menestyksemme talvikisoissa on vähintäänkin kohtuullista, Lämsä sanoo.

Edelliset talviolympialaiset järjestettiin Etelä-Korean Pyeongchangissa vuonna 2018, toisin sanoen vuonna 2017 alkaneen Spliss-tutkimuksen aikaikkunassa. Koska tutkimuksessa käsitellään valtioiden huippu-urheiluun korvamerkittyjä rahoja vuodesta 2000 yhtenä kokonaisuutena, neljän vuoden sykleissä, molempiin olympialaisiin panostavien maiden tapauksessa on kohtuullista huomioida myös talvimitalit.

Suomen joukkueen saldo Pyeongchangista oli kuusi mitalia, joten Tokion tuloksen kanssa vuosina 2017–2020 olympiamitalien kokonaismitalimäärä nousee kahdesta kahdeksaan. Kun 105 miljoonaa euroa jaetaan kahdeksalla, suomalaisen voittama olympiamitali on imenyt julkista rahaa 13,1 miljoonaa euroa. Se on alle tutkimuksen mediaanin.

Tuplasti rahaa, mihin se on mennyt?

Onko 105 miljoonan euron julkinen investointi neljässä vuodessa paljon? Ei niinkään, jos verrataan muihin tutkimuksessa mukana olleisiin maihin. Jos taas katsotaan pelkästään Suomessa tehtyjä julkisia panostuksia vuodesta 2000, näkemys muuttuu huomattavasti.

Tutkimuksen mukaan vuosina 2000–2004 Suomessa satsattiin huippu-urheiluun 38 miljoonaa euroa julkista rahaa. Seuraavan olympiadin aikana summa nousi 47 miljoonaan. Vuoden 2009–2012 Lontoon olympiadilla kasvu oli vielä yhtä maltillista kuin edellisellä tarkastelujaksolla. Toisin sanoen: vuosittainen huippu-urheiluun pantu julkinen raha oli kymmenen vuotta sitten luokkaa 10–15 miljoonan euroa.

Tuo summa on tuplat nykypäivänä.

Kihun Yle Urheilulle toimittama datapankki avaa, mitä miljoonat pitävät sisällään.

Lämsän mukaan kasvaneet julkiset tuet ovat seurausta siitä, että huippu-urheilusta on tullut liikuntapolitiikassa oma erillinen osa-alueensa.

Näkyvänä uudistuksena on vuonna 2012 perustettu Olympiakomitean huippu-urheiluyksikkö. Lämsä painottaa, ettei lukuja pidä tulkita kuin piru raamattua, vaan osa panostuksista on ollut olemassa aiemminkin. Nyt raha on vain korvamerkitty nimenomaan huippu-urheilulle. Tulkintatavasta huolimatta julkinen tuki on käytännössä kaksinkertaistunut kymmenessä vuodessa.

– Aktuaalisesti kasvu ei ole ihan noin iso (12 miljoonasta 29:ään), mutta huippu-urheiluun ja olympiaurheiluun panostetut resurssit ovat kasvaneet. Parempana menestyksenä se ei ole vielä näkynyt. Vuodesta 2009 meillä on hyvä tieto, miten panostus on kohdentunut, mutta tulkinnanvaraa on aina, Lämsä sanoo.

Yhtenä esimerkkinä tulkinnanvaraisuudesta Lämsä mainitsee urheilulukiot ja ammattillisen koulutuksen lisätuen.

– Tätä tukea on jaettu vuodesta 1994, mutta jälkikäteen tuen suuruuden selvittäminen on onnistunut vasta vuodesta 2013.

Vaikka edellä mainitun kohdan summa olisi sama kuin nyt, huippu-urheilun potti on joka tapauksessa käytännössä tuplaantunut vuodesta 2009. Spliss-tutkimukseen osallistuneista maista Suomi lisäsi julkista rahoitusta toiseksi eniten vuoden 2013–2016 olympiadilla, jolloin nousua edellisestä tuli 70 prosenttia. Enemmän satsauksia teki vain vuoden 2016 kesäolympialaiset järjestänyt Brasilia, jonka julkinen tuki huippu-urheilulle kasvoi kotikisojen kynnyksellä 106 prosenttia.

Lämsän mukaan Suomessa tehdyt investoinnit ovat olleet pääosin mahdollisia Veikkauksen kasvaneiden tuottojen seurauksena. Tuen saajista lajiliitot ovat kasvattaneet osuuttaan merkittävästi. Grafiikassa mainittu seitsemän miljoonaa euroa perustuu Kihun vuonna 2014 lajiliitoille tekemään kyselyyn, jonka perusteella liitot sijoittavat huippu-urheiluun keskimäärin 30 prosenttia budjetistaan.

Ruotsi erottuu

Yhtenä silmiinpistävänä esimerkkimaana Splissin tutkimusaineistossa on Ruotsi, joka saavutti yhdeksän mitalia Tokion kesäolympialaisissa. Splissin laskukaavalla yhden mitalin hinnaksi tulee vain 7,7 miljoonaa euroa.

Syy alhaiseen hintaan löytyy yhdeksästä mitalista mutta myös Ruotsin-mallista, jossa huippu-urheilu on tiiviisti sulautettu muuhun liikuntakenttään. Jos tutkijat laskivat Suomen tapauksessa Tokion olympiadin panostukseksi 105 miljoonan euroa, Ruotsissa julkista rahaa ohjattiin suoraan huippu-urheiluun vain 69 miljoonaa euroa.

Siinä missä Suomi satsaa huippu-urheiluun, Ruotsissa panostus on suunnattu enemmänkin kansanterveyspuolelle ja liikuntaan. Sen myötä hyötyy myös huippu-urheilu.

– Ruotsissa valtion urheilurahoitus kohdistuu hyvin voimakkaasti ruohonjuuritasolle, ja myös kunnat ovat merkittäviä rahoittajia. Ruotsi on eräänlainen pohjoismainen ideaali, jossa urheiluliike on jalostunut yli sadan vuoden historiansa aikana. Siellä panostetaan muita enemmän seuratasoon, jotta kaikki pysyisivät mukana. Ajatus on, että urheilu pysyy monipuolisena ja voittajat jalostuvat massasta. Halutaan ylläpitää tasapainoa massaliikunnan, urheilun ja huippu-urheilun välillä, Lämsä sanoo.

Toisenlaista mallia edustaa muun muassa Iso-Britannia, jonka vuosittainen panostus huippu-urheiluun on noin 200 miljoonaa euroa.

– Briteissä uskotaan, että hyvä valuu alaspäin eli mitalit tuovat lisää harrastajia ja sitä kautta pyörä pyörii. Ruotsi edustaa aika puhtaasti alhaalta ylöspäin logiikkaa, ja anglosaksiset maat kuten Iso-Britannia, Australia ja Uusi-Seelanti ovat toisen logiikan edustajia, Lämsä sanoo.

Mitä mallia Suomi sitten edustaa? Vastaus ei ole selvä tutkijallekaan.

– Meillä valtio ei ole halunnut ottaa johtajan roolia, vaan se on annettu hajanaiselle urheiluliikkeelle. Huippu-urheilussa Olympiakomiteaan sijoitettu huippu-urheiluyksikkö pyrkii koordinoimaan erilaisia toimijoita ja verkostoja. Yksikön työ onkin melkoista palapelin kokoamista ja koossa pitämistä. Lajiliittojen sekä urheiluopistojen valta ja itsenäisyys ovat myös merkittäviä tekijöitä suomalaisessa järjestelmässä, Lämsä sanoo.

Tokion olympialaiset olivat pettymys painija Arvi Savolaiselle. Kuva: Getty Images

– Itse Olympiakomitea on ilman alueorganisaatioita eräänlainen järjestöjen järjestö, joka pyrkii ottamaan sektoriorganisaation roolin kattaen väestön liikunta-aktiivisuuden, organisoidun liikunta- ja urheilutoiminnan sekä huippu-urheilun. Tässä sekavassa kokonaisuudessa on voimia, jotka hakevat mallia Ruotsin seuravetoisuudesta, mutta myös toimijoita, jotka haluaisivat vahvistaa lajiliittoja. Sitten on heitä, jotka pyrkivät resurssoimaan huippu-urheilua Brittien mallin mukaan. Suomalaisen kokonaisuuden identiteetti on mielestäni hukassa, Lämsä arvioi.

Ei MM-menestystä, ei olympiamenestystä

Mitä suomalainen huippu-urheilu on nykyisin? Voiko sen asemoida johonkin tulosten perusteella? Vuosina 2016–2021 Suomen olympiajoukkueet saavuttivat kasvaneista valtion panostuksista huolimatta Rion ja Tokion kesäolympialaisista vain kolme pronssia, joista kaksi toi nyrkkeilijä Mira Potkonen.

Liikunnan ja kansanterveyden edistämislaitoksen Likesin ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun erikoistutkija, hiihdossa MM-viestipronssia vuonna 1997 voittanut Kati Lehtonen suhtautuu vakavasti kasvaneiden kustannusten ja heikentyneen menestyksen väliseen suhteeseen.

– Mitali on huippu-urheilun tavoite, niin ainakin minä sen ajattelen. Siinä mielessä viime vuosien tulostasoa ja tätä tutkimusta ei voi sivuuttaa olankohtautuksella. Mitä tulkintoja tästä tehdään? Tuki on parantunut, mutta tulokset eivät niinkään. Tuleeko menestys niistä lajeista, joihin on investoitu eniten? Vai tuleeko se investoinneista huolimatta?

– Kyllä sporttiyhteisöllä on pysähtymisen paikka, että hetkinen, tämän verran on investoitu ja tämän verran saatu. Ihan huolimatta siitä, pidetäänkö olympiamitalia mittarina. Muut maat näyttävät pitävän. Hyvä kysymys on, haluaako Suomi pitää, Lehtonen pohtii.

Potkonen voitti olympiapronssinsa 36:n ja 40 vuoden iässä. Suomalaisen olympiauinnin 25 vuoden tauon jälkeen mitalikantaan palauttanut Matti Mattsson oli Tokiossa 27-vuotias.

Potkosen Tokion-mitalin taustalla oli täysi urheilija-apuraha eli 20 000 euroa. Mattsson valmistautui kisoihin 10 000 euron apurahalla, kuten Potkonen Rion olympialaisiin 2016.

Matti Mattsson tuulettaa pronssia Tokion olympia-altaassa. Kuva: Getty Images

Tokion olympialaisten voidaan katsoa menneen suomalaisittain jopa yli odotusten, kun suhteutetaan lopputulos urheilijoiden lähtötasoon: Potkonen oli ainoa Tokiossa mukana ollut suomalainen, joka oli saavuttanut MM-mitalin olympialaisten kesälajeissa vuosina 2017–2021.

Kyseisellä ajanjaksolla suomalaiset kesälajien urheilijat pokkasivat olympialajeissa yhteensä 15 EM-mitalia, mutta olympialaisissa, maailman parhaiden ollessa paikalla, aiemmat menestykset eivät realisoituneet mitaleiksi. Lähimmäksi Tokiossa pääsi skeet-ampuja Eetu Kallioinen, joka saapui kisoihin tuoreena EM-pronssimitalistina. Tokiossa hän oli toiseksi paras eurooppalainen jääden olympiamitalista yhden kiekon päähän.

Kallioisen kohtaloon kiteytyy monen suomalaisen, lajissaan Euroopan kärkeä kolkuttelevan kesäolympiaurheilijan todellisuus. Toisin kuin monen ruotsalaisen ja norjalaisen kesälajien olympiaurheilijan, suomalaisen on ylisuoritettava voidakseen haaveilla paluusta kotiin arvometallia kaulassaan.

Eetu Kallioinen pääsi lähelle yllätysmitalia Tokion kesäolympialaisissa. Kuva: Kevin C. Cox/Getty Images

Mihin Suomi asemoituu?

Kun yksilölajeissa on ollut vaisua mitalirintamalla, ajatus menestymisen kriteereistä on haastettu. Näin asian näkee tutkija Lehtonen.

– Mille tasolle asetamme tavoitteen, kun puhutaan Suomesta ja kansainvälisestä huippu-urheilumenestyksestä? Se on kysymys, johon en ole oikein löytänyt vastausta. Asetammeko me sen EM-tasolle? Voimme hyvin tehdä niin ja saatamme olla ihan tyytyväinen urheilukansa.

– Toinen kysymys on, onko se julkiselle tuelle riittävä peruste. Kansainvälisesti maiden välistä paremmuutta näytetään mittaavan olympiamenestyksellä. Jäämmekö me siitä kelkasta pois ja teemmekö jonkun oman menestysmääritelmämme? Vai onko se menestys sitä, että urheilijat kehittyvät? Sekin voi olla. Joukkuepalloilussa ollaan vallan tyytyväisiä, mikäli joukkue pääsee EM- tai MM-kisoihin. Se tarkoittaa usein, että ollaan 24 parhaan joukossa, Lehtonen sanoo.

Lehtonen painottaa kaipaavansa selvyyttä suomalaiseen urheilupolitiikkaan: tavoitteiden, panostusten ja tulosten välistä suhdetta on pystyttävä tarkastelemaan yhtä raadollisesti kuin tulkittaessa olympialaisten tuloslistoja. Olympiakomitean luoma Huippu-urheilun muutostyöryhmä linjasi vuonna 2012 tavoitteekseen, että Suomi olisi paras pohjoismaa vuonna 2020.

Tokion olympialaisissa Suomi oli heikoin pohjoismaa kahdella pronssimitalillaan. Ruotsin saldo oli yhdeksän mitalia, joista kolme oli kultaa, Tanskan 11 mitalia, niin ikään kolme kultaa, ja Norjan kahdeksan mitalia, joista neljä oli kultaisia.

Armand Duplantis voitti Tokiossa seiväshypyn kaikkien aikojen toiseksi parhaalla olympiatuloksella 602. Ruotsalaisen tasosta kertoo jotain, että voittotulos oli hänelle vasta kauden seitsemänneksi paras. Kuva: Jean Catuffe/Getty Images

Tanskan edellinen talviolympiamitali on vuodelta 1998, naisten curlinghopea, mutta sen jälkeen se on saanut kesäolympialaisista yhteensä 56 mitalia. Suomen saldo tällä vuosituhannella talvi- ja kesäolympialaisista on yhteensä 48 mitalia, joista 32 on talvilajeista.

Edellisissä talvikisoissa Pyeongchangissa Suomi saavutti kuusi mitalia, joista yksi oli kulta. Väkiluvultaan Suomea pienemmän Norjan saldo oli 39 mitalia, joista 14 oli kultaisia – molemmat talviolympialaisten ennätyksiä. Vaikka Suomen valtio tuplasi panostuksensa huippu-urheiluun, parhaan pohjoismaan titteli ei ole missään vaiheessa ollut lähelläkään. Kuilu muihin on pikemminkin kasvanut.

Mitä tästä pitäisi ajatella? Tai siitä, ettei Olympiakomitealla ole virallista mitalitavoitetta 4. helmikuuta alkaviin Pekingin talviolympialaisiin?

– Seuraako siitä mitään, jos tavoitteita ei saavuteta? Nythän julkista tukea on lisätty huolimatta siitä, ettei menestystavoitteita ole saavutettu, Lehtonen sanoo.

– Me voimme maana irtisanoutua kansainvälisistä mitaliluokitteluista tai menestysmääritelmistä, mutta olisi hyvä, että kansakunta tietäisi, ymmärtäisi ja hyväksyisi sen yhdessä – ja ennen kaikkea rahoittaja, jos katsotaan julkista tukea, Lehtonen sanoo.

