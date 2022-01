Kommentti: Yksi lentokone Helsingistä jumitti kiinalaisten järjestelyt – olympialaisiin pääsystä tuli melkoinen kaaos

Viimeistään nyt tulee selväksi, että olympialaisiin saapuvia seurataan tarkasti. Myös paikallisten asusteet tuntuvat suomalaisittain rajuilta. Kameramiehillä, kuten kaikilla muillakin kentän henkilökunnasta on päällään koko kropan peittävät valkoiset suojapuvut. Päässä on suojalasit, FFP2-maski ja vielä kasvot peittävä visiiri.

Olo on kuin olisi tullut keskelle scifi-elokuvaa. Tähän ei ole Suomessa missään vaiheessa pandemiaa tottunut.

Asia selittyy sillä, että koronaa pyritään torjumaan Kiinassa näyttävästi. Toki tilanne on siinä mielessä ironinen, että koronaviruspandemia alkoi Kiinasta, ja Kiinan poliittista johtoa on arvosteltu vitkastelusta ratkaisevissa toimenpiteissä virustilanteen alussa. (siirryt toiseen palveluun)

Viime aikoina Kiinassakin on jälleen jouduttu reagoimaan, kun maassa ehdittiin todeta ensimmäiset omikron-tapaukset ennen kuin olympialaiset alkoivat.

Kaksi koronatestiä, joista toinen varsin epämiellyttävä

Yksi kovista toimista on liittynyt koronavirustestaukseen. Suomen sosiaalisessa mediassa lähti viime viikolla leviämään brittilehti Daily Mailin juttu, jossa siteerattiin kiinalaismediaa (siirryt toiseen palveluun) . Jutun mukaan ainakin 27 pekingiläiseltä oli otettu koronavirustesti takapuolesta, kun he olivat altistuneet omikron-variantille.

Istahdin käskystä jälleen edellä kuvatun kaltaisessa avaruusmaisessa suojavarustuksessa olevan kiinalaisen pakeille. Hän pyysi avaamaan suun. Suomesta tutun nenäsieraimen sijaan tikun kohde on tällä kertaa syvällä kurkussa.

Yritin kamppailla kivun tunnetta vastaan, mutta muutamassa sekunnissa raja tuli vastaan. Oksennusrefleksistä seurannut kakaisuääni katkaisi myös kiinalaisvirkailijan toimenpiteen. Hän yrittää rauhoitella minua sanoen “well done, well done”. Hyvin tehty. Testi onnistui.

Olympiavierailta otetaan nielutesti joka päivä koko Kiinassa olon ajan, joten toivottavasti oksennuksen uhasta ei tule totisinta totta seuraavien viikkojen aikana. Kyseinen testi on Suomessa tuntemattomampi, mutta esimerkiksi Britanniassa nielunäytteen käyttö on osa virallista ohjeistusta. (siirryt toiseen palveluun)

Testaus on toki ymmärrettävää ison urheilutapahtuman kynnyksellä, mutta kaikki toimenpiteet kertovat vakavuudesta, jolla koronaan pyritään suhtautumaan Kiinassa.

Matkalaukkujen hakemisessa yllättäviä haasteita

Myös Suomen joukkue kerääntyi odottamaan sen jälkeen, kun he olivat odottaneet pitkään rajatarkastuksessa vuoroaan.

Jouhevuus on kaukana

Kisoihin lähtevät ovat alkaneet syöttää terveystietoja erilliseen kännykkäsovellukseen kaksi viikkoa ennen kisoja. Tietoturva-asiantuntijoiden mukaan tietoturva-aukkoja sisältävässä sovellukseen on pitänyt joka päivä mitata kuumetta ja vastailla, onko ollut koronaan viittaavia oireita, kuten kurkkukipua, päänsärkyä tai haju- ja makuaistin menetystä. Kaikkien on luonnollisesti pitänyt täyttää Kiinaa varten myös perinpohjaiset lomakkeet, joissa hermojen kestävyys on ollut koetuksella.