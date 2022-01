Lukas Lindberg hiihtää 90 kilometriä puusuksilla ja villapaidassa – evääksi lähtee mukaan satavuotias suklaapatukka

Mustikkasoppa on ehkä liian modernia, Fazerin patukka kelpaa

Lindbergin iloksi Fazerin Sininen on yhtä vanha kuin Vasaloppet, joten yksi eväsvaihtoehto on suklaapatukka. Mustikkasoppa on sen sijaan syntymäpäivähiihtoon todennäköisesti liian moderni. Järjestäjät pohtivat vielä, sallivatko sen kilpailijoille.

Vanhan ajan vaatteet eivät purista

Lindberg on osallistunut ensimmäiseen Vasaloppetiinsa vuonna 2007 eli heti, kun ikää on ollut tarpeeksi. Kilpailuun saa osallistua vuonna, jona täyttää 19. Vasaloppetin veteraanin oranssin numerolapun saa, kun on osallistunut 30 starttiin. Niistä Lindbergillä on vyöllä jo puolet.