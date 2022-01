Kiinan tiukka valvonta ahdistaa ampumahiihtokomeetta Tero Seppälää: "Outoa, että kamerat kuvaavat joka paikassa"

Tarkoitus on mennä kisakylän sisään rakennetulle haastattelualueelle, mutta se ei ole helppoa. Kiinan tiukkojen koronatoimien myötä kaikki tavarat läpivalaistaan ja myös jokainen ihminen tutkitaan yhtä läpikotaisin kuin lentokenttien turvatarkastuksissa. Ainoastaan maastohiihdon kilpailualueella on ollut toistaiseksi sama tilanne.

Vesipullotkin joutuvat tiukkaan syyniin niille tarkoitetussa erillisessä laitteessa. Jostain syystä vesipullossani on virkailijoiden mukaan ilmeisesti jotain hämärää. Minua pyydetään odottamaan sivussa hetken ja pullo joutuu uusintatarkistuksiin. Hetken epätietoisuuden jälkeen matka jatkuu haastattelualueelle.

Valvonta on Seppälän mukaan ahdistanut häntä, sillä hän ei ole vastaavaan tottunut aiemmin.

– On ollut outoa, että kamerat kuvaavat joka paikassa. Bussillakin stadionille mennessä ainakin neljä kameraa on katossa. En tiedä, kuinka monta on vielä piilossa, Seppälä kuvailee.