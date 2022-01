Sydänpysähdyksestä selvinnyt Christian Eriksen palaa jalkapalloviheriölle – Brentford kaappasi tanskalaisen loppukaudeksi

Tanskalainen jalkapalloilija Christian Eriksen on tehnyt sopimuksen valioliigaseura Brentfordin kanssa. Sopimus pitää Eriksenin Brentfordissa loppukauden.

Eriksenin uusi seura Brentford on Valioliigassa sijalla 14. Joukkue on hävinnyt neljä edellistä otteluaan. Tulevana viikonloppuna Brentford kohtaa Evertonin FA Cupissa. Brentfordia valmentaa tanskalainen Thomas Frank. Eriksen on joukkueensa yhdeksäs tanskalaispelaaja.