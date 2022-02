Sveriges Radio: Kansainvälisessä antidopingtyössä vakavia puutteita – ruotsalaiset olympiaurheilijat paljastavat, kuinka olisivat voineet huijata testeissä

Kansainvälisessä antidopingtyössä on vakavia puutteita, paljastuu Ruotsin radion tekemästä selvityksestä (siirryt toiseen palveluun) . Juttua varten haastatellut yhdeksän olympiaurheilijaa kertovat puutteellisista dopingtesteistä, joissa he olisivat voineet halutessaan huijata.

Urheilijoita on esimerkiksi varoitettu testistä ennalta tai hänen on annettu suorittaa testi yksin ilman vartiointia.

Yksi selvitykseen haastatelluista urheilijoista on ampumahiihtäjä Elvira Öberg .

– Ruotsissa näin ei ole tapahtunut, mutta ulkomailla kylläkin. On kerrottu esimerkiksi keitä aiotaan testata ennen kuin he saisivat tietää asiasta. Testattavia on jätetty myös vartioimatta, Öberg kertoo.