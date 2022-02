Urheilijat jahtaavat mitaleita Kiinassa, jota syytetään kansanmurhasta – suomalaistähti Rukajärveltä suorat sanat urheilupäättäjille: "Skarpatkaa!"

Yle Urheilu kysyi suomalaisurheilijoilta, ovatko he perehtyneet Kiinan ihmisoikeustilanteeseen ja miettineet asiaa ennen kisaamista Pekingin olympialaisissa. Kävi ilmi, että suurin osa keskittyy vain urheiluun.

Peking on ensimmäinen kaupunki, joka on järjestänyt kesä- ja talviolympialaiset. Pelkkää juhlahumua perjantaina avatut talvikisat eivät ole.

Ennen kisoja mediassa on kerrottu, kuinka urheilijoita on varoitettu kertomasta mielipidettään Kiinan ihmisoikeustilanteesta. Esimerkiksi brittimediat BBC (siirryt toiseen palveluun) ja Guardian (siirryt toiseen palveluun) ovat kertoneet olympialaisten järjestelykomitean pomojen mietteistä. Tammikuussa urheilijoita varoitettiin puhumasta olympiahenkeä ja etenkin Kiinan lakeja vastaan tai muuten he voivat saada rangaistuksen.

Viime kesänä Tokion olympialaisten aikaan Kansainvälinen olympiakomitea (KOK) lievensi sääntöjään. KOK:n mukaan urheilijat voivat ilmaista näkemyksiään lehdistötilaisuuksissa ja haastatteluissa, mutta eivät palkintokorokkeella.

Suomen Pekingin olympiajoukkueen kisatiimin johtaja Leena Paavolainen korostaa, että suomalaisurheilijoilla on sananvapaus.

– Urheilijalla on oikeus sanoa oma mielipiteensä, mutta on myös oikeus olla sanomatta. Se on peruslähtökohtamme Suomen olympiajoukkueessa myös näissä ihmisoikeuskysymyksissä, Paavolainen sanoo.

Olympiakomitea on yhteistyössä eri järjestöjen kanssa valmistellut infopaketin Kiinan tilanteesta Pekingissä kisaaville suomalaisille. Esimerkiksi ihmisoikeusjärjestö Amnesty on kertonut olleensa mukana jakamassa tietoutta suomalaisille urheilijoille.

Yle Urheilu kysyi Suomea Pekingin olympialaisissa edustavilta urheilijoilta ja valmentajilta, ovatko he perehtyneet Kiinan ihmisoikeustilanteeseen ja miettineet asiaa.

Vastauksista kävi ilmi, että suurimmaksi osaksi urheilijat ovat keskittyneet vain urheilemaan. Iivo Niskanen vastasi jo viime viikonloppuna Yle Urheilun kysymykseen, että hänen vaikutusvaltansa ihmisoikeusasioihin on hyvin minimaalinen.

– En lue juttuja näistä asioista. En tiedä, mitä kaikkea on ollut, kumparelaskija Jimi Salonen sanoi.

– Minulla on ollut niin kiireinen kausi, etten ole ehtinyt paljon näitä asioita miettimään. Ei ole myöskään päätettävissäni, missä urheilemme, ampumahiihtäjä Tero Seppälä totesi.

Ampumahiihtäjä Mari Eder on jo viikon ajan päässyt totuttelemaan Kiinan olympialaisten oloihin – urheilu edellä. Kuva: DeFodi Images via Getty Images

Vaikka Kiinan tilanne olisi tiedossa ja siihen haluaisi vaikuttaa, urheilijat ovat halunneet keskittyä neljän vuoden olympiadin tärkeimpään tapahtumaansa.

– Jokaisella on varmasti ajatuksia. Olemme kuitenkin täällä urheilun takia. Jätetään muut asiat sivummalle ja kommentoimatta. Keskitytään siihen, minkä takia täällä ollaan, uransa neljänsiin olympialaisiin osallistuva ampumahiihtäjä Mari Eder totesi.

Asiantuntijat: Kiina on syyllistynyt uiguurien kansanmurhaan

Ihmisoikeusliiton pääsihteeri Kaari Mattila totesi muutama viikko sitten Ylelle, että Kiinan ihmisoikeustilanne ei ole ollut näin huono sitten Tiananmenin verilöylyn 1989.

Ihmisoikeusjärjestöt syyttävät Kiinaa turkinsukuista uiguurin kieltä puhuvien uiguurikansan järkyttävästä kohtelusta.

Järjestöjen mukaan Kiinan viranomaiset ovat sulkeneet jopa miljoona uiguuria leireille, joita maa kutsuu "uudelleenkoulutusleireiksi". Ihmisoikeusryhmät ja ulkomaiset hallitukset ovat löytäneet todisteita leireillä tapahtuvasta pakkotyöstä, kidutuksesta ja pakkosterilisaatiosta.

Uiguureja painostetaan luopumaan uskonnostaan, hylkäämään kulttuurinsa ja omaksumaan kommunistisen puolueen aate, minkä lisäksi Kiina on myös siirtänyt uiguureja pois kotiseuduiltaan muualle maahan työvoimaksi.

Useat asiantuntijat ovat todenneet, että uiguurien asuttamassa Xinjiangin maakunnassa on meneillään kansanmurha. Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden perusteli maan diplomaattista olympiaboikottia nimenomaan Xinjiangissa tapahtuvalla kansanmurhalla.

Kiina on pystyttänyt Xinjiangiin massiivisen valvontakoneiston, jonka avulla uiguureja luokitellaan luotettaviksi tai epäluotettaviksi.

– Jos ostat vaikka tutteja tai vaippoja, se lisää luotettavuuttasi hallituksen silmissä. Jos ostat savukkeita tai alkoholia, sosiaalinen luottoluokituksesi laskee, uiguurien oloista kirjan kirjoittanut yhdysvaltalainen Geoffrey Cain sanoi Ylen haastattelussa tammikuussa.

Jos ihmisen luokitustaso on liian matala, hänet saatetaan lähettää pakkotyöhön "uudelleenkoulutusleirille", jota Cain kuvailee keskitysleiriksi.

Työntekijöitä ruokatehtaalla Ürümqissa Xinjiangissa. Kuva otettu Kiinan hallituksen ulkomaisille toimittajille järjestämällä matkalla huhtikuussa 2021. Kuva: Wu Hong / EPA

Ihmisten valvonnassa käytetään uusinta teknologiaa, mutta myös naapurit ja työkaverit pitävät silmillä toisiaan. Tällä tavalla ihmiset tulevat epäluuloisiksi ja kääntyvät toisiaan vastaan.

Valvonta ulottuu jopa ihmisten omiin sänkyihin. Cainin kirjassa Totaalinen poliisivaltio kuvaillaan, kuinka Kiinan hallituksen lähettämät "paikallishallinnon työntekijät" tunkeutuvat ihmisten koteihin ja nukkuvat valvottavien kohteidensa vieressä.

Rukajärveltä kipakat terveiset KOK:lle

Kaikkea tätä tapahtuu samaan aikaan, kun talvilajien huiput kokoontuvat Kiinaan kilpailemaan olympiamitaleista.

– En ole sulkenut silmiä asialta, mutta olen tullut tänne laskemaan ja tekemään omaa juttua. Näitä asioita en haluaisi välttämättä kommentoida, vaikka niistä kuulee tosi paljon varsinkin sosiaalisessa mediassa. Ei se ehkä ole kuitenkaan minusta kiinni, olympiadebytantti, lumilautailija, Carola Niemelä kommentoi.

Valmentajat tiedostavat tilanteen, mutta keskittyvät omiin tehtäviinsä.

– Olemme täällä urheilemassa ja keskittymässä siihen. Muita asioita mietitään sitten kisojen jälkeen, kumparelaskumaajoukkueen päävalmentaja Eemeli Kallas sanoi.

– Totuus on, että minulla on niin kiire omissa asioissani, että antaa päättäjien päättää. Keskitytään tähän urheiluun, ampumahiihtomaajoukkueen päävalmentaja Jonne Kähkönen totesi.

Lumilautailija Enni Rukajärvi on kaksinkertainen olympiamitalisti. Kuva: EPA

Lumilautailija Enni Rukajärvi on urheilija, joka tunnetaan yhteiskunnallisista ulostuloistaan. Hän lopetti yhteistyönsä energiajuomamerkin kanssa vuonna 2016, koska ei kokenut pystyvänsä seisomaan yrityksen ajamien arvojen takana.

Rukajärvi on toiminut myös Protect Our Winters -ilmastoliikkeen lähettiläänä ja puhunut urheilun ilmastovaikutuksista jo pitkään.

Häntä harmittaa, että Kiinan ihmisoikeusongelmista on alettu puhua laajemmin vasta kisojen kynnyksellä ja niiden ollessa jo käynnissä.

– Harmittaa, ettei näihin asioihin puututa siinä vaiheessa, kun kisoja myönnetään. Nyt kun olemme täällä, niistä aletaan puhua. Se on tavallaan jo myöhäistä, Rukajärvi sanoi Yle Urheilulle ennen Pekingin olympialaisten alkua.

Rukajärvi lähettää kipakat terveisensä Kansainväliselle olympiakomitealle.

– Skarpatkaa! Ei tämä homma voi tällä tavalla mennä, Rukajärvi sanoi.

Kritiikki ei kohdistu pelkästään Kiinan ihmisoikeustilanteeseen.

– Toivon, että tulevaisuudessa kisat järjestettäisiin paikoissa, joissa on jo kaikki suorituspaikat, ettei aina tarvitsisi rakentaa uusia. En tiedä, kuka niihin herroihin voi siellä vaikuttaa.

Pekingin olympialaiset järjestetään kolmessa eri kuplassa: Pekingissä vuoden 2008 kesäolympiamaisemissa on jäälajit, Zhangjiakoussa on lumilajit sekä Yanqingissä alppilajit sekä kelkkailu.

Rukajärvi itse lumilautailee Zhangjiakoun alueella, jonne on olympialaisia varten rakennettu maastohiihdon, ampumahiihdon ja mäkihypyn kilpailupaikat kolmen viime vuoden aikana.

Rukajärvi on itse puhunut paljon urheilun ilmastonvaikutuksista ja sisäisestä ristiriidastaan lentää kilpailuihin. Hän on pyrkinyt kompensoimaan lentopäästöjä muilla tavoin ja puhunut paljon ilmaston suojelemisen puolesta.

Rukajärvi kertoi vuodenvaihteessa Aamulehdelle pohtineensa paljon (siirryt toiseen palveluun), pitäisikö urheilijoiden boikotoida kisoja.

– Tiedän, että monelle urheilijalle olympialaisten boikotti on vaikea asia. Ne järjestetään kuitenkin vain joka neljäs vuosi, ja monessa lajissa ne ovat se tärkein tavoite. Asia on monimutkainen, ja vaikea siitä on sanoa oikein mitään, vaikka olen miettinyt paljon. En vain ole löytänyt ratkaisua siihen, mitä tässä voisi tehdä, Rukajärvi sanoi Aamulehdelle.

Enni Rukajärvi (vas.) ja maajoukkuevalmentaja Antti Koskinen ottivat tuntumaa aiemmin tällä viikolla Pekingin olympialaisten lumilautailun olosuhteisiin. Kuva: Mikko Saarinen

Pekingin olympialaisten lumilautailuareenalla Rukajärvi totesi Yle Urheilulle, että yksittäisen urheilijan vaikutusmahdollisuudet ovat kuitenkin pienet.

– Vaikka olisi maailman paras, ei yksittäinen urheilija pysty juurikaan vaikuttamaan, jos on yksin asian kanssa. Tietenkin, jos kaikki seisoisivat asian takana, sitä pystyisi muuttamaan

Rukajärvi kehottaakin kaikkia osallistumaan keskusteluun ja kantamaan kortensa kekoon.

– Kaikilla maailman ihmisillä on sama velvollisuus, ei se ole pelkästään urheilijoiden asia. On monia muitakin tapoja, miten voi vaikuttaa. Voi vaikka miettiä, kuinka paljon haluaa ostaa kiinalaisia tuotteita.

Päätöksen lähtemisestään olympialaisiin Rukajärvikin teki "puhtaasti laskemisen" takia.

– Nautin ihan älyttömästi laskemisesta ja tuntuu, että vielä on sillä saralla annettavaa, Rukajärvi sanoi.

Missä on Peng Shuai?

Kiinan valvontakoneisto ulottuu myös maan valtaväestöön, han-kiinalaisiin.

Kiinassa on kadonnut valtaapitäviä kritisoineita kansalaisia. Viime aikojen tunnetuin tapaus on ollut tennispelaaja Peng Shuai.

Yle kertoi viime viikolla, millaista on virua Kiinan “mustissa vankiloissa.” Ihmisoikeusjuristi kertoi, mitä tapahtui hänelle ja useille muille ihmisille, jotka ovat arvostelleet Kiinan yksinvaltaista järjestelmää.

Tennispelaaja Peng Shuai katosi sen jälkeen, kun hän oli syyttänyt Kiinan entistä varapääministeriä pakottamisesta seksuaaliseen tekoon. Tapaus herätti maailmalla laajaa huomiota.

Joulun alla Peng kertoi singaporelaismedia Lianhe Zaobaolle, että hän ei ole koskaan syyttänyt ketään seksuaaliseen tekoon pakottamisesta.

Peng Shuain kohtalo on puhuttanut urheilumaailmaa. Kuva: Monika Graff / AOP

Se, miten vapaasti Peng on viime aikoina voinut puhua ja onko hän todella turvassa, on herättänyt huolta. Singaporelaisen median haastattelun jälkeen Peng Shuaista ei ole kuulunut mitään. Tennismaailma on ollut huolissaan kiinalaisen kohtalosta, ja naisten tenniksen kattojärjestö on boikotoinut Kiinaa joulukuun alusta lähtien.

Kansainvälisen olympiakomitean puheenjohtaja Thomas Bach ja urheilijakomission puheenjohtaja Emma Terho juttelivat Shuain kanssa suurimman kohun aikaan videoyhteyden välityksellä.

Bach kertoi torstaina tiedotustilaisuudessaan, että Shuai aiotaan tavata myös olympialaisten aikana illallisella Pekingissä. Hän myös korosti, että olympialaisten pitää pysyä poliittisesti neutraaleina. Siksi hän ei halunnut ottaa kantaa, kun Bachilta kysyttiin uiguureista.

Bachin mukaan ennen kisoja “boikottihaamut ehtivät nostaa rumasti päätään”, mutta oli nyt tyytyväinen kisojen alkaessa Pekingissä.

– Voimme sanoa tänään, että Kiina on talviurheilumaa. Siksi Pekingin olympialaisista 2022 tulee uusi alku kansainväliselle talviurheilulle, Bach julisti.

Bach arvioi, että Kiinan talviurheiluteollisuuden arvo tulee olemaan 150 miljardia Yhdysvaltojen dollaria vuoteen 2025 mennessä.

– Tästä upeasta kasvusta tulee hyötymään talviurheiluteollisuus ympäri maailman, Bach väitti.

KOK:n päämajan edessä satoja tiibetiläisiä osoitti mieltään Sveitsin Lausannessa torstaina, kun Bach piti tiedotustilaisuuttaan. Mielenosoituksessa vaadittiin vapautta Tiibetille. Mielenosoittajien kylteissä luki esimerkiksi "Pelastakaa Tiibet" ja "Ei enää verisiä olympialaisia".

Tiibet on Kiinan miehittämä alue, jonka hallitus on maanpaossa. Tiibetin hallitus tavoittelee alueelle autonomiaa.

Mielenosoituksessa oli myös Kiinan uiguurivähemmistön edustajia.

Video: Näin KOK:n päämajan edessä protestoitiin olympialaisia

Kritiikkiä Pekingin olympialaiset ovat saaneet myös ympäristönäkökulmasta. Pekingin talvikisoja on luonnehdittu mahdollisesti kestämättömimmiksi koskaan järjestetyiksi talviolympialaisiksi.

Kisapaikat sijaitsevat ison ja kuivan autiomaan eteläpuolella, jossa sademäärät jäävät pieneksi. Myöskään lunta ei juuri sada, minkä vuoksi kisajärjestäjät joutuvat turvautumaan keinolumeen – ja keinolumen valmistamiseen tarvitaan puolestaan suuria vesimääriä.

“Poliittisten edustajien puute muuttaa kisojen mainearvoa”

Vaikka urheilijat eivät olekaan ilmoittaneet boikoteista, otsikoissa on siis vilahdellut ennen olympialaisia paljon puheita poliittisista boikoteista. Yhdysvaltojen lisäksi muun muassa Iso-Britannia, Australia ja Kanada ovat kertoneet poliittisesta boikotista. Tämä tarkoittaa, että maista ei nähdä poliittista johtoa paikan päällä olympialaisissa.

Moni maa on myös vedonnut vallitsevaan koronapandemiaan, eikä ole tulossa paikan päälle olympialaisiin. Tähän joukkoon kuuluu myös Suomi.

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk.) oli kyllä tulossa olympialaisiin, mutta ilmoitti Suomenmaa-lehden haastattelussa peruvansa matkan karanteeniriskin takia. (siirryt toiseen palveluun)

Reilu viikko sitten urheiludiplomatiaa käsitelleessä seminaarissa sivuttiin myös Pekingin olympialaisia ja Kiinan ihmisoikeustilannetta.

Boikottien vaikuttavuutta on kyseenalaistettu, mutta seminaarissa puhuneen asiantuntijan mukaan niilläkin on vaikutusta.

– Negatiivinen viestikin on osa diplomatiaa. Tässä mielessä poliittisen edustajien puute muuttaa kisojen mainearvoa ja vähentää potentiaalia valkopesuun, Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola totesi.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) kertoi seminaarissa, että Suomi ei vaikene kisajärjestäjämaiden ongelmista, vaikka kabinettien ulkopuolella niistä ei huudeltaisikaan.

– Päättäjien velvollisuutena on myös nostaa ongelmakohtia esille yhteydenpidossamme muiden maiden kanssa. Näin teemme myös Suomessa ja olemme tehneet niin Kiinan kuin Qatarinkin kanssa, Haavisto sanoi.

Qatarilla hän viittasi kritisoituihin jalkapallon MM-kisoihin, jotka järjestetään tämän vuoden lopussa.

Yksi esimerkki, kuinka Kiina levittää maakuvansa maailmalle. Lumilautailutähti Jamie Anderson taituroi slopestyleradalla, jonka reunoiksi on rakennettu Kiinan muuri. Kuva: Getty Images

Miten Pekingistä tuli kisaisäntä?

Peking valittiin vuoden 2022 talviolympialaisten isännäksi vuoden 2015 heinäkuun lopussa. Tuolloin Peking voitti viimeisessä äänestyksessä Kazakstanin Almatyn neljällä äänellä, 44–40. Jo tuolloin ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watchin asiantuntija kuvaili olympiaisäntävalinnan loppusuoraa "ihmisoikeusloukkausten jättiläisten kamppailuksi".

Kazakstan on ollut alkuvuodesta otsikoissa maassa puhjenneiden levottomuuksien vuoksi.

Peking ja Almaty päätyivät ainoiksi vaihtoehdoiksi, kun esimerkiksi Norjan Oslo ja Ruotsin Tukholma vetäytyivät olympiahankkeista poliittisen vastustuksen takia.

Silloin norjalaislehti VG julkaisi esimerkiksi parhaat palat yli 7000-sivuisista ohjeista ja vaatimuksista, joita KOK isäntäkaupungilta vaatii. Siihen kuuluivat muun muassa olympiajohtajien juhlat kuninkaanlinnassa, sekä omat autokaistat VIP-vieraille.

Pekingin jälkeen lista olympiaisäntäkaupungeista ainakin näyttää ihmisoikeusmielessä paremmalta. Vuoden 2024 kesäkisojen isäntä on Pariisi, vuoden 2026 talviolympialaiset pidetään Milanossa, vuoden 2028 kesäkisat Los Angelesissa ja vuonna 2032 Brisbanessa Australiassa. Vuoden 2030 talviolympialaisten isäntä on auki, mutta vahvimpana ehdokkaana on pidetty Japanin Sapporoa.