Epäluonnolliset olympiaolosuhteet

– Alueen läpi kulkee lunta tuovia myrskyjä, mutta ei voida puhua varsinaisista talviolosuhteista kuten esimerkiksi Suomessa tai Kanadassa. Vaikka lunta on vähän siellä täällä, Pekingin olympiajärjestäjillä ei ollut mitään mahdollisuutta saada talvilajien tarvitsemaa lumimäärää, kansainvälisen tutkijaryhmän The Sport Ecology Groupin johtaja Madeleine Orr sanoo Yle Urheilulle.

Lumen synnyttäminen on vaatinut veden pumppaamista vesivarannoista, jotka sijaitsevat kilometrien päässä olympiakisojen tapahtumapaikoista. Toiminta on kaukana ympäristöystävällisestä, sillä keinolumen valmistaminen vaatii suuria määriä vettä ja valtavasti energiaa.

New York Timesin (siirryt toiseen palveluun) mukaan Zhangjiakoun viranomaiset ovat lopettaneet kastelun kymmenien tuhansien hehtaarien alueelta pohjavesien säästämiseksi. Se on tarkoittanut, että olympialaisten kilpailualueella asuneet paikalliset maanviljelijät ovat joutuneet jättämään kotinsa.

Pilvet sivuun tarvittaessa?

Washington Postin (siirryt toiseen palveluun) mukaan kolmen viime kuukauden aikana Zhangjiakoun lähistöllä on ammuttu taivaalle ainakin 250 rakettia, samalla kun 12 pilvien kylvämiseen varustettua lentokonetta on valmiustilassa alueen lentokentällä.

Pilvien kylvämisen tutkiminen on hankalaa, sillä jokainen pilvi on erilainen.

Suuria lupauksia

– Jos nämä talvikisat olisi myönnetty jollekin toiselle, olosuhteiltaan sopivammalle paikalle, ei olisi ollut tarvetta käyttää näin paljon resursseja. Meidän on alettava kysyä kriittisiä kysymyksiä, mitä tulee kisojen myöntämiseen. Missä kisoja kannattaa järjestää ja mitä siihen tarvitaan? The Sport Ecology Groupin Madeleine Orr sanoo.

Yksi tutkijoita huolestuttanut kysymys on, mitä tapahtuu, kun olympia-alueelle levitetyt keinolumimassat sulavat. Alueen maaperä on luonnostaan kuivaa, eikä ole tottunut ottamaan vastaan niin suuria vesimääriä.

– Aiemmissa tutkimuksissa on selvinnyt, että keinolumen sulaminen voi aiheuttaa eroosiota ja luonnon monimuotoisuuden vähenemistä. Niissä tutkimuksissa on kuitenkin tutkittu lunta, joka on osaksi luonnollista, osaksi keinolunta. On vaikea sanoa, mitä tapahtuu, kun 100-prosenttinen keinolumi sulaa, Orr kertoo.