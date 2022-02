Naisleijonien maalivahtikohun pahin mahdollinen seuraus toteutui, sanoo asiantuntija – miksi valmennus lipsui heti valitusta linjasta?

Molemmat joukkueet ovat vielä turnauksessa nollakerhossa. Suomen maaliero on kahden pelatun ottelun jälkeen 3–16. Sveitsin saldo kolmesta ottelusta on vielä tylympi 3–25 sunnuntaina Yhdysvalloille kärsityn 0–8-tappion jälkeen.

Suomen tähtäimessä on lohkon kolmossija ja helpompi tie kohti välieriä. Tuolloin vastaan asettuisi B-lohkon voittajajoukkue. Kolmossijaa varten Suomi tarvitsee kuitenkin voiton Sveitsi-ottelusta.

Yle Urheilun jääkiekkoasiantuntija Ismo Lehkonen on seurannut ihmetellen Naisleijonien maalivahtirulettia turnauksen aiemmissa otteluissa.

– Alku turnaukseen on ollut painajaismainen. Ennen kisoja nähtiin (päävalmentaja Pasi Mustosen ) lehdistötilaisuus, jossa Noora Räty jätettiin kotiin jääväksi varamaalivahdiksi ja nyt vastapuoli on paukuttanut erästä toiseen aika hurjia lukemia Suomen verkkoon.

– Hattuna kaiken päällä on lauantain ottelu, jossa Meeri Räisänen oli maalissa kaksi ensimmäistä erää ja kolmanteen maaliin otettiin Anni Keisala . Kanadalaiset haistoivat veren ja päättivät sitten murjoa siihen päälle vielä 4–5 maalia lisää.

Lehkonen piti maalivahdin vaihtamista kesken Kanada-pelin riskivalintana, mutta lisää kuitenkin, että painajaismaisesta alusta huolimatta turnaus on vielä pahasti kesken.

Tilanne ei ole helppo myöskään sen takia, että moni kiekkokannattaja on jo pohtinut, olisiko pelaavan ykkösmaalivahdin paikka pitänyt sittenkin antaa Noora Rädylle.

– Runkosarja pelataan tässä ensin loppuun ja sitten edetään kohti pudotuspelikamppailuita. Tässä on riittävästi aikaa koota henkisesti itsensä, mutta ei se ole helppo tehtävä, vaikka olisi kuinka kokenut ammattilainen.

Meeri Räisäsen kommentit ristiriidassa valmennuksen kanssa

– Valmennustiimissä on vielä melko kokemattomia valmentajia, jotka eivät pääse kovin monta kertaa kaudessa estradille ja nyt ollaankin sitten olympialaisissa.

– Sauna käy kuumana, mutta median kanssa pitää vain uskaltaa perata juttuja. Jos aletaan kieltäytyä puhumasta, niin ihmisten spekulaatio vain lisääntyy, koska naisten jääkiekko on mediassa esillä ja kiinnostaa ihmisiä ympäri Suomen.

Leijonien kakkosmaalivahdiksi joukkuetta valittaessa ilmoitettu , mutta ottelun Kanadaa vastaan aloittanut Meeri Räisänen oli ottelun jälkeen kommenteissaan hämmentynyt siitä, miten maalivahtitilanteesta on keskusteltu julkisuuteen.

Päävalmentaja Pasi Mustonen sanoi ennen turnausta, että Anni Keisala on ykkösmaalivahti ja Meeri Räisänen kakkosvahti. Mustonen sanoi, että jos Keisala loukkaantuu, Noora Räty hälytetään Pekingiin.

Lehkonen kertoo ymmärtävänsä, miksi Naisleijonien valmennus on korostanut alusta lähtien maalivahtien roolitusta olympiavalintoja tehtäessä. Selkeästä linjasta on kuitenkin lipsuttu jo kahden ensimmäisen pelin aikana.

– Johtoportaan eli valmennustiimin pitää nyt ilmoittaa selkeästi, millä tavalla edetään ja rauhoittaa joukkueen tilanne. Turnaus on pahasti kesken.

Keisalalle työrauha?

Naisleijonien päävalmentaja vaihtui kesken turnauksen, kun Pasi Mustonen joutui lähtemään perhesyistä Suomeen. Tällä hetkellä päävalmentaja on Juuso Toivola .

– Kyllä Keisalan tilanne varmasti rauhoitetaan ja hänelle ilmoitetaan, että hän on nyt ykkösmaalivahti. Erä erältä hän pystyy laittamaan pakkaa kasaan.

Naisleijonien seuraaviin otteluihin Sveitsiä ja Venäjän olympiajoukkuetta vastaan Lehkosella on selkeät teesit myös kenttäpelaamiseen.

– On alkanut pikkuisen näyttää siltä, että koko joukkue on ruvennut panikoimaan. Kun kiekko on saatu, kaikki ovat vain katselleet että kuka tekee mitäkin. Jenkit ja Kanada haistoivat veren, iskivät neljällä puolustukseen ja aiheuttivat lisää paniikkia Suomen pelaamiseen. Nyt tarvitaan selkeät ohjeet, miten selvitään paineen alta pois.