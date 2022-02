Maskeissa pelanneet suomalaiset nousivat avausvoitollaan lohkokolmoseksi, Keisalalle nollapeli – Naisleijonat kohtaa puolivälierissä Japanin

Voitolla Suomi nousi kolmeen pisteeseen eli tasapisteisiin Sveitsin ja Venäjän olympiakomitean joukkueen kanssa. Sijoitus lohkossa oli kuitenkin Kanadan ja Yhdysvaltain jälkeen kolmas, sillä Suomen maaliero on parempi kuin Sveitsillä ja Venäjän olympiakomitean joukkueella.

Kuva: Valery Sharifulin/TASS/All Over

– Tämä oli koko joukkueelta vahva esitys. Saimme laajalla rintamalla onnistumisia. Tietenkin lämmittää, kun omiin ei mennyt yhtäkään. Tästä on hyvä lähteä seuraavaan otteluun, Keisala kommentoi.

– Päätimme, että tämä on meidän päivämme ja nyt näytämme kaikille, mihin meistä on. Mielestäni niin teimmekin ja näytimme kahdessa ensimmäisessä erässä, mitä me Naisleijonat olemme. Viimeisessä erässä vähän annoimme lipsua, mutta onneksi saatiin voitto kuitenkin, Petra Nieminen sanoi.